Receta de agua de guanábana estilo 'Michoacana' ¡Tan cremosa y fresca que será difícil de resistir!

¿Buscas una bebida que combine la frescura tropical con una textura aterciopelada? Esta agua de guanábana evoca el sabor de las paleterías tradicionales, ofreciendo un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

La guanábana es una fruta tropical valorada no solo por su perfil gustativo único, sino también por sus propiedades digestivas y su alto contenido en vitamina C y fibra, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Receta de agua de guanábana estilo 'Michoacana' canva

Ingredientes para el agua de guanábana estilo Michoacana

Para lograr la consistencia exacta de las famosas aguas frescas de Michoacán, utiliza las siguientes medidas:

500 g de pulpa de guanábana natural (sin semillas).

1 litro de agua purificada.

397 g de leche condensada (una lata estándar).

250 ml de leche evaporada para mayor cremosidad.

1 rama de canela (opcional, para infusionar).

Hielo al gusto.

10 ml de esencia de vainilla.

Receta de agua de guanábana estilo 'Michoacana' canva

Cómo hacer agua de guanábana cremosa paso a paso

Sigue estas instrucciones técnicas para obtener un resultado profesional y evitar que la fruta se oxide o pierda su textura:

Extracción y limpieza de la pulpa

Retira la cáscara verde y extrae las semillas manualmente. Es vital no licuar las semillas, ya que aportan un sabor amargo y contienen compuestos no aptos para el consumo.

Licuado

Coloca la pulpa en la licuadora con la mitad del agua, la leche condensada y la leche evaporada. Procesa por 40 segundos hasta obtener una base tersa y sin grumos.

Integración y balance de sabor

Vierte la mezcla en una jarra con el resto del agua y la vainilla. Revuelve vigorosamente y añade abundante hielo para enfriar la preparación de inmediato, manteniendo su frescura.

Pro-Tip: Si deseas una textura aún más artesanal, reserva un poco de pulpa picada y agrégala al final para encontrar trozos de fruta al beber.

Receta de agua de guanábana estilo 'Michoacana' canva

Secretos para una bebida de guanábana perfecta

Para que tu receta destaque, considera la madurez de la fruta. Una guanábana está en su punto cuando la cáscara cede ligeramente al tacto y emite un aroma dulce intenso.

Si prefieres una versión más ligera o light (baja en calorías), puedes sustituir la leche condensada por miel de agave y utilizar leche de coco, lo cual realza las notas tropicales del platillo

Receta de agua de guanábana estilo 'Michoacana' canva

Recuerda que la guanábana tiende a separarse del agua tras un tiempo en reposo. Antes de servir, agita siempre la jarra para recuperar la mezcla y garantizar que cada vaso tenga la misma cremosidad.

Disfrutar de esta agua de guanábana estilo Michoacana es llevar el sabor de la tradición mexicana a tu mesa. Es la opción ideal para acompañar platillos picantes o simplemente para refrescar tus tardes de verano. ¡Anímate a prepararla y comparte esta delicia con tu familia!