¿Aguacate oxidado? Evita que se ponga negro con estos trucos

Pocas tragedias culinarias contemporáneas son tan universales como abrir un aguacate, utilizar solo una mitad y descubrir un par de horas más tarde, que la mitad restante se ha oscurecido. La buena noticia es que existen ciertos trucos para evitar que el aguacate se oxide, ¡comprobados por los que saben!

El famoso oro verde de la gastronomía mexicana tiene un proceso de oxidación muy rápido y, más allá de la estética visual, este proceso químico es inevitable y puede ocasionar que ya no se utilice para la siguiente comida.

El culpable detrás de este cambio de look tan drástico es el oxígeno del aire, el cual, al entrar en contacto con las enzimas internas de la fruta desprotegida por la cáscara, desata una reacción en cadena que altera su apariencia visual, sabor y consistencia.

Afortunadamente, sí puede frenarse esta carrera contra reloj entre el aguacate y su oxidación, ¡llegó el momento de aplicar la ciencia y los trucos de abuelita y chefs profesionales!

Trucos para evitar que el aguacate se oxide Canva

¿Qué hacer para que el aguacate no se oxide?

Escudo con jugo de limón

Coloca unas gotas de limón (o jugo de limón pincelado) fresco sobre toda la superficie expuesta de la mitad del aguacate. Envuelve la pieza en plástico adherente de cocina, asegurándote de que el plástico quede pegado a la pulpa sin dejar burbujas de aire intermitentes. Guárdalo en el refrigerador y disfruta de un aguacate verde por más tiempo gracias a la barrera protectora del ácido cítrico.

Cebolla morada

Toma un recipiente hermético con tapa selladora y coloca una capa de cebolla morada picada en el fondo. Pon la mitad del aguacate que deseas conservar justo encima de la cama de cebolla, asegurándote de que la pulpa mire hacia arriba y que solo la cáscara haga contacto físico con los trozos de cebolla. Sella la tapa del recipiente herméticamente y colócalo en la parte media de tu refrigerador. Los gases emitidos por la cebolla inundarán el espacio vacío del traste, protegiendo al aguacate por un periodo de hasta 48 a 72 horas sin transferir sabores desagradables a la pulpa.

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Sellado con aceite de oliva extra virgen

Vierte ½ cucharadita de aceite de oliva sobre la mitad del aguacate. Con la ayuda de una brocha de repostería limpia o la yema de tus dedos, distribuye el aceite de manera uniforme por todas las paredes verdes, prestando especial atención a los bordes cercanos a la cáscara. El aceite de oliva funciona como una película impermeable que actúa como una barrera impenetrable. Este método es ideal para aguacates que planeas utilizar posteriormente en ensaladas, tostadas o platillos de corte mediterráneo, gracias al toque de aceite de oliva que complementa el perfil de sabor de la fruta.

¿Dejar el hueso incrustado evita que el aguacate se oxide?

Esto es un mito enorme, debido a que el hueso o semilla del aguacate no emite ningún tipo de gas mágico, enzima neutralizadora o propiedad antioxidante hacia la pulpa que lo rodea, por lo que no evita la oxidación del mismo.

La única razón por la cual la zona que está directamente debajo del hueso permanece verde y fresca es debido a una acción mecánica de bloqueo: el hueso tapa físicamente esa pequeña porción de pulpa, impidiendo que el aire la toque.

El resto del tazón o de la fruta que queda expuesta al entorno ambiental se oxidará exactamente a la misma velocidad con o sin la semilla presente.

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Tips para que el guacamole no se oxide:

Incorpora el jugo de limón desde el primer instante en que comiences a machacar los aguacates en el molcajete o tazón.

Aprovecha las propiedades químicas de los ingredientes tradicionales de la receta mexicana, como la cebolla blanca o morada cruda y el tomate picado, que poseen perfiles de acidez y compuestos azufrados naturales que potencian la resistencia del guacamole frente a los ataques del oxígeno del aire.

Una vez que hayas terminado de preparar tu guacamole y lo hayas colocado en su recipiente definitivo de servicio, toma una cuchara y alisa la superficie del dip de forma que quede completamente plana y compacta, eliminando cualquier grieta de aire interna.

Vierte con mucho cuidado una capa milimétrica y delgada de agua tibia o aceite de cocina sobre la superficie del guacamole, creando un sello hermético líquido.

Tapa el recipiente y llévalo al refrigerador.

Al momento de servir a tus invitados, ladea sutilmente el traste para retirar la capa líquida superficial y revolver ligeramente el guacamole.

Sí es posible evitar que el aguacate se oxide si aplicas estos consejos que pasaron por la aprobación de chefs profesionales y, claro, las abuelitas mexicanas.