Refrescante tepache de piña casero para acompañar tus comidas mexicanas

En México, existe una variedad muy amplia de bebidas tradicionales, entre las que destaca el tepache, por su sabor y capacidad para combinar con diferentes platillos mexicanos. Prepáralo en con la receta tradicional con piña.

El tepache es una bebida fermentada que se prepara dejando fermentar la cáscara de la piña y, en ocasiones, la pulpa, en agua con piloncillo durante varios días. El resultado es una bebida de bajo contenido alcohólico, muy refrescante.

Aunque esta versión es la más conocida, no es la original, ni la única. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, originalmente el tepiatl era una bebida de maíz que bebían los desfallecidos para recuperarse.

Esta preparación todavía puede encontrarse en algunas regiones indígenas del país. Además, existen recetas preparadas con pulque, cortezas y una mezcla de cáscaras de diferentes frutas.

Sin embargo, el más popular y conocido en la Ciudad de México es el tepache de piña. Para no quedarte con el antojo si no encuentras un puesto cerca, te enseñamos a hacerlo en casa.

Aunque originalmente se hacía con maíz, el tepache más popular es con cáscara de piña Canva

¿Cómo hacer tepache de piña?

Ingredientes:

1 piña madura

2 litros de agua

150 a 200 gramos de piloncillo (al gusto)

1 raja de canela

Preparación:

Lava bien la piña y sécala. Pélala y conserva la cáscara; separa la pulpa del corazón y reserva este. Guarda los trozos de piña en un recipiente hermético en el refrigerador para consumir más tarde. En una olla pequeña calienta 500 mililitros de agua junto con el piloncillo a temperatura media-baja y mezcla hasta que se disuelva. Apaga el fuego y deja enfriar por completo. En un vitrolero de vidrio, coloca la cáscara de la piña junto con el corazón y la canela. Agrega un par de clavos de olor si deseas un sabor más especiado. Vierte por encima la mezcla de piloncillo junto con el agua simple. Si es necesario, agrega otro poco más de agua, solo la necesaria para cubrir por completo la piña. Cubre el recipiente con manta de cielo sujeto por una liga y deja fermentar a temperatura ambiente en un lugar lejos de la luz del sol. Evita los lugares muy calientes, pues esto acelerará la fermentación. Deja reposar el tepache de dos a cuatro días, hasta que notes que comienzan a aparecer burbujas y su olor es el característico del tepache. Alrededor de los dos días, prueba cómo va de acidez para saber qué tanto tiempo más dejarlo fermentar. Cuando el tepache esté en el punto deseado, cuélalo y pásalo a una jarra o botella limpios. Mantén en refrigeración para ralentizar la fermentación y evitar que el sabor sea muy intenso y avinagrado. Sirve el tepache de piña con hielo y disfrútalo con unos buenos tacos o antojitos mexicanos.

A la hora de preparar tepache en casa, existen dos recomendaciones que debes tomar en cuenta. La primera es que todos los elementos que utilices deben estar limpios, de lo contrario, podrían introducirse bacterias no deseadas.

Asimismo, es importante no cerrar de forma hermética el recipiente con el tepache, pues necesita del aire para la fermentación.

Finalmente, aunque el tepache no es considerado estrictamente una bebida alcohólica, al ser un fermentado, puede contener una pequeña cantidad de alcohol, por lo que es mejor tener precaución al ofrecerlo a menores de edad o personas que no deben consumir alcohol.