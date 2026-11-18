Aprende cómo preparar la crema de chile poblano perfecta para la cena de Navidad, ¡una receta emblemática para cambiarle a las pastas tradicionales!

Una vez resuelta la cena con pavo, romeritos o bacalao, ¿ya pensaste en la entrada? Esta juega un papel fundamental para abrir el apetito y preparar el paladar, ofreciendo una transición reconfortante ante el clima invernal.

La crema de chile poblano emerge como una de las opciones más elegantes de la gastronomía nacional, logrando un equilibrio entre la calidez de una sopa aterciopelada y el carácter inconfundible de uno de los ingredientes más representativos de México.

A diferencia de otros chiles mexicanos definidos por su picante, el poblano aporta una complejidad aromática sutil, herbácea y profunda que, al fusionarse con lácteos, da como resultado un platillo sofisticado digno de la alta cocina casera.

Así puedes preparar una crema de poblano excepcional para una ocasión tan especial como la cena navideña; su tonalidad verde le añade un atractivo visual innegable a los colores tradicionales de las fiestas.

Crema de chile poblano Canva

Receta de crema poblana

Ingredientes:

6 chiles poblanos grandes

½ cebolla blanca mediana

2 ajos

45 gramos de mantequilla sin sal

1 litro de caldo de pollo o de verduras

250 ml de crema ácida

90 gramos de queso crema (opcional)

1 taza de granos de elote amarillo o blanco cocidos

Sal de mar y pimienta blanca molida (al gusto)

Para la guarnición navideña: 100 gramos de queso panela o queso fresco en cubos pequeños, tiras de tortilla de maíz fritas o crutones dorados en mantequilla

Preparación:

Lava y seca perfectamente los chiles poblanos. Colócalos directamente sobre la flama media de la estufa o en un comal bien caliente. Gíralos constantemente con ayuda de unas pinzas de cocina hasta que la piel exterior se ampolle y quede completamente ennegrecida de manera uniforme, cuidando que la pulpa no se queme ni se deshaga. Una vez listos, introdúcelos en una bolsa de plástico limpia o en un recipiente hermético durante 15 a 20 minutos. Saca los chiles de la bolsa y, utilizando una toalla de papel absorbente o tus dedos ligeramente humedecidos, retira toda la piel quemada. Haz un corte longitudinal en cada chile para abrirlo con delicadeza, retira el tallo, las semillas y las venas interiores (donde se concentra la mayor cantidad de capsaicina). En una olla, derrite la mantequilla a fuego medio-bajo. Añade la cebolla fileteada y cocina lentamente durante unos 6 a 8 minutos hasta que se torne translúcida y dulce; incorpora los dientes de ajo picados y cocina por un minuto adicional hasta que desprendan su aroma. Agrega las rajas de chile poblano y la mitad de los granos de elote cocidos; saltea todo junto durante 4 minutos para que los sabores se integren y el chile libere sus notas herbáceas en la grasa. Retira la olla del fuego y deja entibiar la mezcla durante unos 5 minutos por seguridad antes de procesarla. Transfiere los vegetales sofritos al vaso de la licuadora junto con la mitad del caldo de pollo tibio, el queso crema troceado y la crema líquida o ácida. Licúa a máxima velocidad durante al menos 2 minutos continuos hasta obtener una mezcla completamente lisa y brillante. Pasa la mezcla por un colador de malla fina directamente hacia la olla limpia, presionando con el dorso de un cucharón para extraer todo el líquido. Incorpora el resto del caldo de pollo a la olla y lleva la crema a fuego bajo; remueve constantemente con un batidor de globo o una cuchara de madera mientras toma temperatura. Es crucial que la crema alcance un hervor muy suave durante unos 5 a 7 minutos para que espese ligeramente y los sabores se redondeen. Sazona con sal de mar y pimienta blanca al gusto; sirve la crema de chile poblano bien caliente.

Receta de crema poblana Canva

¿Cómo evitar que la crema se corte?

Cuando se utiliza crema ácida tradicional, la combinación de acidez y altas temperaturas puede provocar que las proteínas de la leche se coagulen y formen grumos desagradables. Para evitarlo, asegúrate de que la crema y el queso crema estén a temperatura ambiente antes de licuarlos, lo cual reduce el choque térmico.

Además, mantener el fuego al mínimo durante el calentamiento final y nunca tapar la olla por completo mientras hierve protege la estabilidad; si notas que el color verde pierde intensidad por los lácteos, puedes añadir un pequeño puñado de hojas frescas de espinaca cruda o cilantro durante los últimos 20 segundos de licuado.

Receta de crema poblana Canva

¿Con qué maridar la crema de poblano?

Un vino blanco mexicano con uva Chardonnay o un Sauvignon Blanc fresco resultan compañeros ideales, ya que sus notas cítricas y minerales cortan la untuosidad de la crema y armonizan con el sabor del chile.

Si prefieres una opción espumosa propia de las fiestas, te recomendamos un Brut Nature o un vino espumoso. Si buscas una bebida sin alcohol, un agua mineral con infusión de pepino, limón amarillo y hojas de menta, o una sidra artesanal complementarán la experiencia.

El éxito de una cena navideña memorable reside en la armonía de todos sus tiempos; por eso esta receta de crema de chile poblano es infalible, tanto para cocineros experimentados como para quienes buscan sorprender a sus invitados.