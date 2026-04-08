Frentes Políticos / 8 de abril de 2026

1. Salud total. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, coloca una pieza ambiciosa, un sistema donde la derechohabiencia deje de ser un dique y la atención circule entre IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. El decreto promete integración y arranca con credenciales, padrones compartidos y calendarios que Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo Sectorial, menciona como antesala de interoperabilidad real. El diseño apunta a 2027 y 2028, pero la urgencia, a hoy. Van por todo. Homologar instituciones que históricamente compiten por recursos y pacientes es una idea que no se les ocurrió a los del pasado. En la operación se juega todo.

2. Cifras. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, confirma una caída de 66% en delitos de alto impacto y coloca la seguridad como carta fuerte de su gestión. Los números son robustos. Hay detenciones, células desarticuladas y una tendencia a la baja que Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, atribuye a golpes certeros contra objetivos prioritarios. A la par, Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia, emite órdenes de aprehensión como indicador de eficacia institucional. El tablero luce ordenado, pero la medición política no se juega sólo en porcentajes, sino en percepción. La estadística convence. La calle decide. ¿Se respira paz?

3. Sano flujo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afina la maquinaria legislativa con una consigna operativa, que el cierre del periodo no se atore en disputas previsibles. En la Mesa Directiva, su presidenta, Kenia López Rabadán, actúa como bisagra institucional para ordenar tiempos y cauces, mientras los coordinadores parlamentarios aceptan transitar entre acuerdos y pendientes sensibles. No es armonía, es cálculo compartido. Los dictámenes avanzan porque conviene que avancen. La eficiencia aparece cuando el conflicto se administra, no cuando se esfuma. Y en San Lázaro, esto ya es ganancia.

4. Ruptura. En Tabasco, Jesús Alí de la Torre, exrepresentante de la Segob, rompe con Morena y convierte su salida en acusación mayor. Habla de crimen, presión electoral y control institucional. La mira alcanza al gobernador Javier May como figura del poder local bajo sospecha política. La denuncia no surge desde la oposición tradicional, sino desde alguien que caminó dentro del engranaje y decide exhibir los excesos. El señalamiento sobre órganos electorales sometidos y candidaturas alineadas desde la sombra abre una grieta inocultable. No es ruido pasajero. Es fisura real.

5. Puentes. La SICT, dirigida por Jesús Antonio Esteva, construye ocho puentes en Guerrero, en territorio complejo. La intervención en Las Vigas no sólo conecta caminos; conecta expectativas en una franja históricamente rezagada. Bajo el mando de la gobernadora Evelyn Salgado el proyecto es detonador económico y turístico, aunque el reto real sigue siendo sostener seguridad y servicios alrededor de la nueva infraestructura. Los kilómetros avanzan y la promesa de integración regional toma forma. Construir es lo sencillo. Integrar, otra historia. Voltear los ojos a donde otros no, es ganancia.