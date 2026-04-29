Aprende cómo hacer bulgogi, ¡la mejor barbacoa coreana en tu cocina! Es una receta típica de Corea del Sur, cuya historia se remonta al período Goguryeo (37 a.C. – 668 d.C.); con el paso de los siglos, evolucionó durante la dinastía Joseon para convertirse en neobiani, un plato de lujo reservado para la nobleza y la corte real, caracterizado por cortes finos y un maridaje dulce y salado meticulosamente equilibrado.

El bulgogi, cuyo nombre se traduce literalmente como "carne al fuego" (bul significa fuego y gogi significa carne), es quizás el plato más emblemático de la península coreana. Lo que hace destaque no es solo la calidad de la proteína, sino su técnica de marinado.

A diferencia de las barbacoas occidentales que suelen depender de salsas espesas aplicadas al final, el bulgogi se sumerge en una mezcla de soja, azúcar, aceite de sésamo y puré de pera asiática.

Hoy en día, el bulgogi es el pilar de la experiencia del K-BBQ. Se disfruta habitualmente en reuniones sociales, donde la carne se cocina rápidamente sobre una parrilla abierta o en una sartén caliente, ¡para sentirte como en un kdrama con todas estas recetas!

Preparar el bulgogi en casa no es solo un ejercicio culinario, sino una inmersión en una cultura que valora la armonía de sabores y la hospitalidad. ¡Convierte este platillo en protagonista!

Receta de bulgogi Canva

Receta de bulgogi

Ingredientes:

500 g de ribeye o solomillo (el corte debe estar cortado en láminas extremadamente finas)

6 cucharadas de salsa de soja

3 cucharadas de azúcar moreno

2 cucharadas de aceite de sésamo tostado

½ pera asiática rallada o licuada (puedes sustituir por manzana Fuji o kiwi si no encuentras pera)

4 dientes de ajo finamente picados

1 trozo de jengibre rallado

2 cebollines

½ cebolla blanca cortada en juliana fina

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

Preparación:

En un bowl grande, mezcla el puré de pera, la salsa de soja, el azúcar, el aceite de sésamo, el ajo, el jengibre y la pimienta. Revuelve hasta que el azúcar se disuelva por completo. Sumerge las láminas de carne en la mezcla, asegurándote de que cada pieza esté cubierta. Añade la cebolla blanca y la parte blanca de los cebollines; cubre y deja reposar en el refrigerador por al menos 2 horas. Para un sabor óptimo, lo ideal es dejarlo toda la noche. Calienta una sartén de hierro fundido o un wok a fuego alto con un poco de aceite vegetal. No amontones la carne; cocínala en tandas. Las láminas son tan finas que se cocinarán en 1 o 2 minutos, busca que los bordes se caramelicen y queden ligeramente crujientes. Sirve inmediatamente. Espolvorea semillas de sésamo tostadas y el resto del cebollín verde por encima del bulgogi.

Receta de bulgogi Canva

¿Cómo se come el bulgogi correctamente?

En Corea, el bulgogi rara vez se come solo. Se practica el ssam (envolver): se toma una hoja de lechuga (sangchu) o de perilla (kaennip), se coloca una pequeña porción de arroz al vapor, una lámina de carne y se corona con ssamjang (una pasta fermentada de soja y chile).

El paquete debe ser lo suficientemente pequeño para comerlo de un solo bocado. Masticar el envoltorio completo permite que todos los receptores de sabor se activen simultáneamente, creando una experiencia sensorial completa.

Receta de bulgogi Canva

Banchan: los acompañamientos del bulgogi

Un festín de bulgogi está incompleto sin los banchan, estos pequeños platos de acompañamiento sirven para limpiar el paladar y aportar texturas ácidas que cortan la riqueza de la grasa de la carne. Los más comunes incluyen:

Kimchi: col fermentada picante.

col fermentada picante. Oi Muchim: ensalada de pepino con chile.

Gamja Jorim: patatas dulces glaseadas.

Muchaem: ensalada de rábano blanco en vinagre.

La combinación de alimentos fermentados con la carne asada no solo es una tradición cultural, sino que ayuda a la digestión gracias a los probióticos presentes en los vegetales fermentados.

Disfruta de esta receta de bulgogi y vive tu propia barbacoa coreana en tu cocina, ¡toda tu familia vivirá su propio kdrama!