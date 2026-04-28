Cómo hacer bibimbap coreano: receta casera para sentirte en un k-drama

Aprende cómo hacer bibimbap coreano, la receta casera para sentirte en un k-drama. Su nombre proviene de la combinación de dos palabras: bibim (mezclar) y bap (arroz cocido), de acuerdo con National Geographic.

El bibimbap (비빔밥) es, quizás, el embajador más colorista y saludable de la gastronomía coreana a nivel global. Lejos de ser una simple mezcla de sobras, este plato representa la cosmología tradicional coreana conocida como Obangsaek, que utiliza cinco colores específicos (blanco, negro, verde, rojo y amarillo) para representar los elementos de la naturaleza y los órganos del cuerpo humano, buscando un equilibrio integral para quien lo consume.

Históricamente, el bibimbap tiene raíces profundas en los ritos ancestrales, se dice que surgió de la costumbre de mezclar las ofrendas de comida después de una ceremonia de Jesa para compartirlas entre los participantes.

Otra teoría sugiere que era la comida preferida de los agricultores durante la temporada de siembra, ya que permitía alimentar a muchas personas de forma rápida y nutritiva en el campo. Sea cual sea su origen exacto, hoy es una joya culinaria que ha evolucionado desde las cortes reales de Joseon hasta las mesas modernas de todo el mundo.

Lo que hace al bibimbap verdaderamente especial es la técnica del "Namul" (vegetales sazonados). Cada componente se saltea o escalda de manera independiente para preservar su textura, color y sabor original. Al final, el comensal es quien completa la receta al añadir la pasta fermentada Gochujang y mezclar vigorosamente todo el conjunto.

Disfruta de un bibimbap casero con una sinfonía de texturas: la suavidad del arroz, el crujir de los vegetales, la sedosidad del huevo y el picante profundo de la salsa.

Receta de bibimbap coreano Canva

Receta de bibimbap coreano

Ingredientes:

4 tazas de arroz de grano corto (arroz para sushi o arroz coreano)

200 g de brotes de soja (Kongnamul)

1 manojo de espinacas frescas

1 zanahoria grande cortada en juliana fina

1 calabacín (zucchini) cortado en medias lunas o juliana

4-5 setas Shiitake (frescas o hidratadas) en láminas

250 g de carne de ternera (solomillo o contra) cortada en tiras finas

4 huevos frescos

Salsa Gochujang (pasta de chile coreano)

Aceite de sésamo tostado

Semillas de sésamo

Ajo picado, sal y salsa de soja

Preparación:

Lava el arroz hasta que el agua salga clara. Cocínalo con un poco menos de agua de lo habitual para que quede firme. Escalda la espinaca y los brotes por separado en agua hirviendo con sal durante 1 minuto. Escurre, enjuaga con agua fría y exprime el exceso de agua. Alíñalos con un poco de aceite de sésamo, ajo picado y una pizca de sal. Saltea la zanahoria y el calabacín en una sartén con una gota de aceite y sal hasta que estén al dente (no los sobrecocines, deben mantener el color). Saltea las setas con una cucharadita de salsa de soja y una pizca de azúcar. Marina la ternera con 1 cucharada de salsa de soja, 1 de aceite de sésamo y 1 de azúcar durante 15 minutos. Saltéala a fuego alto hasta que esté dorada. En un cuenco pequeño, mezcla 3 cucharadas de Gochujang, 1 de aceite de sésamo, 1 de azúcar (o miel), 1 de vinagre de arroz y un poco de agua para aligerar la textura. Fríe los huevos "sunny side up" (con la yema líquida) o hazlos escalfados. Coloca una base de arroz en un bol grande. Distribuye los vegetales y la carne en secciones sobre el arroz, creando un círculo de colores. Coloca el huevo en el centro. Esparce semillas de sésamo y sirve el bibimbap con la salsa Gochujang aparte.

Receta de bibimbap coreanov Canva

¿Qué es el gochujang?

No hay bibimbap sin Gochujang, esta pasta de chile fermentado con soja y polvo de arroz glutinoso aporta un sabor umami profundo que no se puede sustituir con Sriracha o tabasco.

Su proceso de fermentación tradicional puede durar años, lo que desarrolla una complejidad dulce, salada y picante al mismo tiempo.

Para quienes no toleran mucho el picante, la clave está en el equilibrio. Mezclar el Gochujang con aceite de sésamo y un poco de puré de manzana o pera coreana suaviza el golpe de calor y añade una dimensión frutal que complementa perfectamente la ternera.

Receta de bibimbap coreano Canva

¿Cómo mezclar correctamente el bibimbap?

Una vez que el hermoso bol llega a la mesa, el instinto es comer por secciones, ¡pero eso es un pecado capital en Corea! El ritual del bibimbap consiste en añadir la cantidad deseada de salsa y, preferiblemente con cuchara (no palillos, para no aplastar el grano de arroz), mezclar todo vigorosamente.

El objetivo es que cada grano de arroz quede cubierto por la salsa y que los ingredientes se distribuyan de forma homogénea. La yema de huevo líquida actúa como un emulsionante, uniendo la potencia del picante con la frescura de los vegetales. Solo entonces, cuando el plato parece un caos organizado, está listo para ser disfrutado.

Prepara este bibimbap coreano para sentirte en un k-drama o pídelo en alguno de los lugares de comida coreana que hay en la CDMX.