Lugares para comer cerca del Estadio Monterrey en el Mundial de México

La fiebre del Mundial domina las calles de Nuevo León con la llegada de miles de aficionados internacionales. El Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, funge como sede oficial de los vibrantes encuentros futbolísticos. Los asistentes buscan devorar la mejor oferta gastronómica de la región antes o después de gritar los goles en las tribunas del coloso regiomontano.

Las opciones culinarias abundan en los alrededores del popularmente conocido como Estadio de Rayados. Los comensales encuentran desde restaurantes de primer nivel dentro del mismo recinto hasta locales tradicionales de cortes de carne. El perímetro ofrece alternativas para todos los presupuestos, incluyendo atractivos parques de comida rápida y marisquerías a escasos minutos de las puertas de acceso.

El Restaurante Azul está dentro del Estadio Monterrey. Foto de IG: Azul Restaurante

Los fanáticos que buscan comodidad absoluta eligen el Azul Restaurant Bar, situado estratégicamente entre los accesos 1 y 10 sobre la Avenida Pablo Livas. El establecimiento ostenta una espectacular vista panorámica directa a la cancha y luce una decoración temática totalmente futbolera. El menú sirve clásicos infalibles como hamburguesas y botanas diversas, manteniendo sus puertas abiertas los 365 días del año para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

Carnes y sazón norteño a pocos pasos de la cancha

La tradición regia exige degustar un buen corte de carne y La Faena cumple este requisito a la perfección en la Avenida Pablo Livas 3020. Este restaurante bar de ambiente informal deleita a los clientes con molcajetes hirvientes, parrilladas jugosas y antojitos norteños. El lugar destaca por ofrecer música en vivo y encender inmensas pantallas gigantes para transmitir los eventos deportivos del momento.

La Faena ofrece la gastronomía típica de Nuevo León. Foto de FB: La Faena Gpe

El Centro de Guadalupe alberga otra joya culinaria llamada El Garza Cocina de Tradición, instalada en la calle Vicente Guerrero 302. El local ofrece un ambiente tranquilo, ideal para alejar el estrés y convivir pacíficamente en familia antes de ingresar al estadio. Los cocineros preparan platillos muy mexicanos y botanas tradicionales que satisfacen los paladares más exigentes de la fanaticada.

Justo frente a la imponente estructura deportiva, en la calle Única 1603, opera la legendaria Taquería las Delicias - Estadio. El negocio funciona como el punto de reunión icónico por excelencia para las multitudes que caminan hacia los torniquetes. Sus famosos tacos de barbacoa, servidos al natural o ahogados en salsa roja, calman el hambre de las porras enteras que inundan las calles aledañas.

Food parks y mariscos para festejar la victoria

Las familias y grupos grandes prefieren visitar El Terreno Food Park, un espacio al aire libre ubicado en Cádiz 130, colonia Las Américas. El concepto agrupa coloridos contenedores artísticos repletos de locales que venden hamburguesas, tacos, cajas de sushi y pizzas artesanales. Los visitantes disfrutan de juegos mecánicos gratuitos, máquinas recreativas clásicas y presentaciones de bandas en vivo durante los fines de semana.

Hamburguesa de El Terreno Food Park. Foto de FB: El Terreno Food Park

El inconfundible ambiente norteño cobra vida en el Botanero Moritas Linda Vista, localizado sobre la Prolongación Madero 4401. Este recinto invita a tomar cerveza helada, platicar animadamente con los amigos y ordenar platillos al centro de la mesa para compartir. El chicharrón de Rib Eye acompañado con guacamole fresco representa la estrella indiscutible del menú y atrae a cientos de turistas diariamente.

Los comensales que prefieren los sabores del mar se dirigen a la Clamatería Mexquitic, posicionada en la Avenida Las Torres 737. La cocina del lugar se especializa en frescos pescados y mariscos, complementando su amplia oferta con jugosas hamburguesas y nachos bañados en queso. El establecimiento enciende el ambiente nocturno con divertidas sesiones de karaoke y múltiples televisiones encendidas para no perder ningún detalle del torneo mundialista.