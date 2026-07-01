De la chinampa a tu casa: impulsan venta de verduras frescas a domicilio

La palabra chinampa suena a las clases de historia en la primaria; sin embargo, este método de cultivo prehispánico permanece vivo. Para que así continúe, se han impulsado algunas iniciativas, incluyendo llevar los productos de la chinampa a tu casa.

Las chinampas son un sistema agrícola ancestral desarrollado en Mesoamérica, particularmente en el Valle de México. Consiste, básicamente, en la construcción de parcelas artificiales sobre cuerpos de agua poco profundos, como lagos y humedales.

Aunque tradicionalmente se ubicaron en zonas como Xochimilco, Tláhuac, Chalco, Iztapalapa y Mixquic, la urbanización y el desecamiento de los lagos ha reducido su presencia. Pero, pese a ir en descenso, tienen un papel clave a nivel económico y ambiental.

La cantidad de chinampas se ha reducido considerablemente por la desecación de los canales Canva

La importancia de las chinampas en la actualidad

Desde la época prehispánica, las chinampas tuvieron un gran valor, principalmente alimentario, pues proveían de alimento a Tenochtitlan y los pueblos aledaños, pero también social y ambiental.

Como explica Erick Vázquez, director de Fundación Kalmekak, las chinampas tienen un papel ecológico esencial. Estas ayudan a limpiar los humedales y a regenerar los mantos freáticos y acuáticos, de donde se toman 7 de cada 10 litros del agua potable del Valle de México.

Sin dejar de lado que, sin las chinampas, subiría 3 °C la temperatura, las inundaciones aumentarían y vendría un periodo de sequías fuerte, por solo mencionar parte de su impacto.

Sin embargo, para que este beneficio exista se necesita que las chinampas sean productivas. Por desgracia, de las más de dos mil hectáreas que hoy quedan, solo el 19 por ciento son productivas.

Por eso han nacido proyectos que buscan hacerlas redituables para que cada vez más personas estén interesadas en trabajarlas y, de esta forma, recuperar gran parte del porcentaje que está en abandono.

La clave para conservar las chinampas es hacerlas redituables Fundación Kalmekak / Canva

Productos frescos de la chinampa hasta tu casa

Fundación Kalmekak trabaja para hacer redituables las chinampas. Para ello, crearon un esquema de membresías donde pagas para recibir cada 20 días productos frescos cultivados en las chinampas, directo en tu hogar.

Como explica Erick Vázquez, esto permite pagarles a los chinamperos de forma quincenal de acuerdo a los metros cuadrados que tienen, así les sale 3 o 4 veces mejor de lo que antes lo vendían. Pero, sobre todo, les da seguridad laboral.

Es decir, sin importar si hay una helada u otra condición que afecte los cultivos o las ventas, ellos recibirán su pago, además de otros beneficios.

¿En qué consisten las membresías de Kalmekak?

De acuerdo a Erick Vázquez, existen dos tipos de membresías: bolsa chica y bolsa grande. Algo que sí es clave, es que requiere un nivel de compromiso de al menos 3 meses, pero puede extenderse a 6 meses o un año.

Es decir, durante este tiempo pagarás tu membresía y recibirás cada 20 días tu bolsa con productos frescos en la puerta de tu casa. Los pedidos se entregan los martes y puedes pagarlo de forma mensual o en un solo pago, ya sea por transferencia o incluso efectivo.

¿Qué incluyen las bolsas de Kalmekak? La bolsa chica incluye 7 productos básicos: lechuga, verdolaga, cilantro, jitomate, chile, kale, espinaca, más 3 variables, como acelga, apio, brócoli, coliflor morada, entre otras.

La bolsa grande incluye 15 productos: los mismos 7 básicos, pero en mayor cantidad, y 7 variables. Además, al adquirir tu membresía tienes derecho a un recorrido ecoturístico por la zona de conservación y flores de temporada cada inicio de estación.

Recibe verduras frescas y sin agroquímicos, hasta la puerta de tu hogar Canva

¿Cuánto cuestan las membresías de productos de chinampas?

El costo de la membresía para recibir los productos directos de las chinampas, varía según el tamaño de la bolsa y si pagas mensualmente o por año. Por ejemplo, la bolsa chica tiene un costo mensual de 550 pesos y la grande 760 pesos.

Pero si pagas de contado un año de la bolsa grande el costo es de 7 mil 180 pesos y de la bolsa chica 5 mil 200 pesos.

Eso sí, debes tomar en cuenta que, aunque actualmente llegan a 13 alcaldías y 2 municipios del Estado de México, existen colonias a las que no llegan, por lo que al registrarte verificarán tu dirección para ver si es posible la entrega.

Si estás buscando comer más saludable, pero también, alimentos de mejor calidad, esta es una excelente opción. A través de esta iniciativa, no solo consumes vegetales sin agroquímicos y sustentables, también apoyas a los chinamperos.