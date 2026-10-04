Celebra el Día del Vino Mexicano con promociones, eventos, catas y descorche gratis

¡Celebra el Día del Vino Mexicano! Para disfrutar de este momento con promociones, eventos, catas y descorche gratis, conoce toda la información de esta cultura gastronómica en la que descorchar una botella hecha en México es motivo de auténtica fiesta y orgullo patrio.

El vino elaborado en suelo nacional atraviesa uno de sus períodos de mayor esplendor, dinamismo y reconocimiento tanto a nivel local como internacional. Están ofreciendo etiquetas de altísima calidad que sorprenden a sommeliers y afines al buen beber.

Para honrar esta evolución vitivinícola, el calendario nacional cuenta con una fecha oficial dedicada a celebrar la producción de vino de México. Durante este período, la industria gastronómica y hostelera une esfuerzos para acercar el vino a un público cada vez más amplio.

Si estás buscando el pretexto ideal para consentir al paladar, descubrir nuevas bodegas o simplemente compartir una copa en buena compañía, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre el Día del Vino Mexicano, incluyendo las iniciativas del sector y los mejores beneficios vigentes en restaurantes.

Descorche gratis en el día del vino mexicano Canva

¿Cuándo se celebra el Día del Vino Mexicano?

El Día del Vino Mexicano se festeja el 7 de octubre; sin embargo, la celebración no se limita a una sola jornada de 24 horas. Para dar mayor amplitud a los festejos y actividades, a lo largo de toda una semana se promueven diferentes actividades, promociones, catas y hasta eventos de descorche gratis o a bajo costo.

Lo que se busca es reconocer el trabajo de la cadena productiva agrícola e industrial de las distintas regiones vitivinícolas del país, incentivando tanto el consumo responsable como la valoración de la producción local.

La Semana del Vino Mexicano 2026 busca conectar directamente las bodegas con las mesas de los restaurantes de todo el país. Sumando un total de 73 registros, 85 establecimientos únicos participantes y presencia activa en 17 estados de la República Mexicana con una oferta diseñada para que los comensales puedan disfrutar de toda la industria vitivinícola.

Semana del Vino Mexicano 2026 Canva

Copeo y descorche gratis o a bajo costo

Durante la Semana del Vino Mexicano, disfruta de descorche gratis o a bajo costo en todo el país; en la zona noroeste y centro-norte, aprovecha que habrá 85 establecimientos con ofertas de descorche, cata, copeo y promociones.

En Baja California, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa y San Luis Potosí, restaurantes como Rupestre, SANTOS PECADOS, Casa Marmolejo, Sonora’s Meat, Histórico 209, La Espada Gaucha Gourmet Cimaco y Trashumante tendrán distintas promociones.

En la región centro y bajío de México, encontrarás 29 ofertas en 6 entidades: algunos ejemplos en Guanajuato son Florios Restaurante, Los Conspiradores, LA DOÑA DE SAN MIGUEL y Hacienda Herencia de Allende.

En Querétaro, Restaurante 1810, Brutus pizza, La Luna Terraza y LA CASA DEL HORNO; en Jalisco, puedes visitar Tinto y tiempo, Café Lukumbé y Andale's Restaurant. En Michoacán entra a Angeluz Trattoria, La Nueva Brecha, CEPA TINTA.

Puebla contará con descorches en Agave y Maíz, Aliere y Hacienda soleil; en Guerrero, Acopio Restaurante contará con descorche disponible por $100.

Para el sureste, Quintana Roo y Yucatán tendrán 4 y 6 establecimientos donde se celebrarán descorches y catas de vino, así como descuentos en lugares como Costera 28, La Bracería Tulum, SALAMANCA PRIME o Jerome Steak Bistro.

Para CDMX, hay 8 establecimientos que contarán con distintas promociones, descorches, copeos y catas, en:

China Shing Polanco

Rest palominos

Sal e Brasa

El mayor

Time Mexican Wine

Covaccia

La Mansion Reforma

Grana Sabores de Origen

Día del Vino Mexicano 2026 Canva

Catas, maridajes y talleres para la Semana del Vino Mexicano

Diversos locales como ORYX en Baja California (que incluye una cata de cinco etiquetas mexicanas con el descorche gratis), Casa Marmolejo en Durango, Histórico 209 en Zacatecas y Jerome Steak Bistro en Yucatán ofrecerán sesiones guiadas de catas.

En estas actividades, sommeliers explicarán las notas, el tipo de barrica utilizada y el perfil del terruño.

Si buscas talleres y cenas maridaje, recintos como Agave y Maíz en Puebla imparten talleres para principiantes, mientras que espacios como Angeluz Trattoria en Michoacán o Rufina en Guanajuato combinan la teoría con la práctica mediante talleres de maridaje.

Asimismo, restaurantes como Hacienda soleil preparan cenas temáticas de varios tiempos diseñadas específicamente para armonizar la alta cocina con etiquetas seleccionadas de las mejores bodegas del país.

Para terminar la celebración del Día del Vino Mexicano, el 14 de octubre se contarán con conferencias en la UNAM y la Universidad Iberoamericana; mientras que durante el mes de noviembre se contarán con exposiciones.

Tienes hasta el 16 de octubre para acercarte a lo que ofrecerán diferentes restaurantes, wine bars, bodegas e instituciones para elegir experiencias, descorches, catas y más y festejar el Día del Vino Mexicano.