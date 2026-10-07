Prepara unas brochetas de cerdo jugosas, ¡la mejor receta para disfrutar en fin de semana! Son el pretexto ideal para reunir a familiares y amigos alrededor del fuego, compartiendo sabores frescos y aromas especiados.

Las brochetas forman parte del ritual gastronómico del sábado, gracias a su sencillez en la ejecución de la preparación. Sin embargo, utilizar la carne de cerdo le da un plus porque se trata de una proteína versátil, económica y rica en nutrientes esenciales.

A menudo, la carne de cerdo ha sufrido el mito de requerir cocciones extremas que la vuelven seca y dura. Por eso es que necesitas conocer la técnica exacta para que esto no sea un problema, empezando por un marinado que combine elementos ácidos, aceites de calidad y hierbas aromáticas.

Combina vegetales en estas brochetas de cerdo jugosas y balancea nutricionalmente el platillo, con el contraste exacto de texturas. ¡Será la estrella de las comidas del sábado!

Receta de brochetas de cerdo jugosas Canva

Receta de brochetas de cerdo jugosas

Ingredientes:

800 g de lomo o lomo de aguja de cerdo (cabeza de lomo) cortado en cubos de 3 cm

1 pimiento rojo y 1 pimiento verde, cortados en trozos de 3 cm

1 cebolla morada grande, cortada en gajos gruesos

200 g de jitomates cherry enteros

60 ml de aceite de oliva virgen extra

El jugo de 1 limón grande

1 cucharada de vinagre de manzana

3 dientes de ajo machacados o finamente picados

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Sazonadores: 1 cucharadita de paprika, 1 cucharadita de orégano seco, ½ cucharadita de comino molido

8 palillos de madera o brochetas metálicas de 25-30 cm

Preparación:

En un tazón grande, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el vinagre de manzana, los ajos picados, el pimentón, el orégano, el comino, la sal y la pimienta. Revuelve uniformemente hasta emulsionar. Añade los cubos de cerdo al tazón, asegurando que cada pieza quede totalmente cubierta por la mezcla. Cubre con plástico adherible y refrigera durante al menos 2 horas (de preferencia 4 horas para un sabor más profundo). Si utilizas varillas de madera, sumérgelas en agua fría durante 30 minutos previas al ensamblaje para evitar que se quemen durante el asado. Ensarta alternadamente un trozo de cerdo, un gajo de cebolla, un corte de pimiento y un tomate cherry hasta completar la longitud de cada varilla, dejando 3 cm libres en cada extremo. Precalienta la parrilla o plancha a fuego medio-alto. Pincela ligeramente la rejilla con aceite. Coloca las brochetas y cocina durante 10 a 12 minutos, girándolas cada 3 minutos para asegurar un sellado dorado en todos sus lados. Retira las brochetas de cerdo del fuego al alcanzar la temperatura segura y déjalas reposar durante 3 minutos antes de servir.

Receta de brochetas de cerdo jugosas Canva

¿Con qué acompañar las brochetas?

Papas asadas a las brasas con mantequilla de hierba

Elotes tatemados

Ensaladas a base de col, manzana verde y aderezo ligero de yogur

Hogazas de masa madre tostadas a la parrilla

Chimichurri o salsa verde asada

Brochetas de cerdo Canva

¿Cuál es el mejor corte para las brochetas?

El mejor corte para preparar las brochetas de cerdo es la cabeza de lomo (o lomo de aguja), ya que contiene un veteado de grasa intramuscular natural que se funde durante la cocción.

Esta grasa no solo aporta un sabor más profundo y tradicional, sino que protege las fibras musculares contra la deshidratación al calor directo del carbón o la plancha.

Preparar brochetas de cerdo durante el fin de semana trasciende la simple cocción de la carne; es la mejor forma de pasar tiempo de calidad en familia, comiendo ago delicioso y sencillo de tener listo.