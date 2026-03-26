¡Disfruta de los beneficios de la comida picante! ¿Por qué es buena para la salud? Más allá de la experiencia sensorial que produce esa sensación ardiente en la lengua, el picante ha llamado la atención de científicos y foodies debido a sus posibles efectos positivos en la salud.

Para algunas personas, el chile es imprescindible en cualquier platillo; para otras, una pequeña pizca puede resultar demasiado intensa. Los mexicanos somos expertos en la comida picante, el chile es ahora parte del patrimonio biocultural de la sociedad, de acuerdo con el Gobierno de México.

El éxito de esta comida también se ha vuelto popular en el mercado de Estados Unidos; todo se reduce a la capsaicina, un compuesto natural presente en los chiles y pimientos picantes.

Esta sustancia no solo provoca la sensación de calor que sentimos al comer alimentos picantes, sino que también interactúa con receptores del sistema nervioso que participan en diversos procesos fisiológicos. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre el tema? ¿Por qué comer picante puede ser beneficioso?

Beneficios de la comida picante Canva

¿Cuáles son las propiedades de la capsaicina?

La capsaicina es el principal compuesto responsable del picante en los chiles. Pertenece a una familia de sustancias llamadas capsaicinoides, que interactúan con receptores sensoriales del cuerpo humano conocidos como TRPV1.

Estos receptores se activan cuando detectan calor o estímulos intensos, lo que explica por qué el cerebro interpreta el picante como una sensación de calor.

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¿Cuáles son los beneficios de la comida picante?

Estimula el metabolismo

La capsaicina puede aumentar ligeramente la termogénesis, es decir, la producción de calor del cuerpo, lo que a su vez podría incrementar el gasto energético.

Estudios citados por la Harvard School of Public Health señalan que ciertos compuestos presentes en los chiles pueden estimular temporalmente el metabolismo, esto no significa que comer picante por sí solo provoque pérdida de peso, pero podría contribuir modestamente al gasto energético dentro de un estilo de vida saludable.

Reducir el apetito

El consumo de alimentos picantes puede influir en la sensación de saciedad. En ciertos estudios, las personas que consumieron comidas con capsaicina reportaron sentirse satisfechas con porciones ligeramente menores. Este efecto podría estar relacionado con la activación de receptores sensoriales que influyen en la percepción del hambre y el apetito. Incluso la convertiría en una alternativa para el tratamiento de la obesidad, de acuerdo con la UNAM.

Propiedades antiinflamatorias

La capsaicina también ha sido estudiada por su posible papel en la reducción de procesos inflamatorios. De acuerdo con investigaciones, esta sustancia podría influir en la liberación de ciertos mediadores inflamatorios.

Por esta razón, algunos medicamentos tópicos que contienen capsaicina se utilizan para aliviar dolores musculares o neuropáticos.

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Salud cardiovascular

Las personas que consumen alimentos picantes con regularidad pueden tener menor riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los investigadores aclaran que estos resultados dependen de muchos factores, incluidos el estilo de vida y la dieta general.

Salud digestiva

Existe la creencia de que el picante siempre irrita el estómago, pero la realidad es más compleja. Según especialistas en gastroenterología, pequeñas cantidades de alimentos picantes pueden estimular la producción de jugos digestivos y mejorar ciertos procesos digestivos.

Sin embargo, quienes padecen afecciones como gastritis o reflujo deben moderar su consumo según recomendación médica.

Propiedades antioxidantes

Los chiles contienen antioxidantes naturales como vitamina C, carotenoides y flavonoides; estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo.

¿Cuánto picante es recomendable consumir?

Aunque la comida picante puede ofrecer ciertos beneficios, la clave está en la moderación.

El exceso de alimentos extremadamente picantes puede provocar molestias como irritación gastrointestinal, acidez y malestar digestivo.

¡La comida picante es beneficiosa para la salud! Disfruta de los deliciosos platillos y aprovecha que también es nutritiva.