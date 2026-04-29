Ola de calor 2026, ¿cuál es la hora más peligrosa para salir a la calle en México?

El mes de abril 2026 cierra en México con una ola de calor intensa. El Servicio Meteorológico Nacional reportó ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, un sistema que bloquea nubes y favorece la acumulación de calor.

Para el 28 y 29 de abril se pronosticaron temperaturas mayores a 45 °C en zonas de estados como Sinaloa, Durango y otras regiones del norte y occidente. En muchas entidades hubo máximas de 40 a 45 °C, mientras que en la Ciudad de México se esperaban entre 30 y 35 °C.

Reportes señalan que la onda de calor persistiría al menos hasta el jueves 30 de abril, con posible alivio gradual por la entrada de nuevos frentes fríos y cambios atmosféricos a inicios de mayo. Eso no significa frío generalizado, sino una disminución parcial en algunas regiones.

La hora más peligrosa en una ola de calor

Ola de calor 2026 en México. Especial

La hora más peligrosa para salir a la calle durante una ola de calor suele ser entre las 12:00 y las 16:00 horas, porque en ese lapso la radiación solar alcanza sus niveles más intensos y la temperatura acumulada del ambiente ya subió bastante desde la mañana.

No obstante, en algunos lugares el pico térmico puede sentirse entre las 14:00 y las 17:00, el riesgo principal al mediodía combina calor fuerte, rayos UV elevados y mayor desgaste físico. Por eso autoridades de salud y protección civil suelen recomendar evitar actividades al aire libre en ese horario.

Durante esas horas, el cuerpo trabaja más para enfriarse mediante el sudor. Si hay humedad alta, contaminación o poca ventilación, sudar sirve menos y la temperatura corporal puede elevarse rápido. Esto aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor, una emergencia médica que puede provocar confusión, desmayo, vómito o incluso daño a órganos si no se atiende pronto.

De las 12:00 a las 16:00 horas es el tramo crítico porque el sol está muy alto y la radiación incide con más fuerza. Conforme pasan las horas, calles, banquetas, techos, autos y edificios guardan calor y lo reflejan. En ciudades grandes, el asfalto y el concreto empeoran la sensación térmica. Incluso si el termómetro marca una cifra “moderada”, al caminar bajo sol directo puede sentirse mucho más intenso.

Recomendaciones si tienes que salir en ese horario

Lo ideal es mover pendientes a primera hora de la mañana o después de las 17:00 horas, pero si no puedes:

Lleva agua y toma sorbos frecuentes, aunque no tengas sed.

Usa ropa ligera, holgada y de colores claros.

Ponte gorra, sombrero o sombrilla.

Busca sombra constantemente.

Usa protector solar.

Evita caminar rápido, correr o cargar peso.

No dejes niños, adultos mayores ni mascotas en autos cerrados.

Si te mareas, sientes náusea o dolor de cabeza, entra a un lugar fresco de inmediato.

En tanto, debes estar atento a las señales de alerta: Si alguien presenta piel muy caliente, pulso acelerado, confusión, debilidad extrema, desmayo o deja de sudar, podría tratarse de golpe de calor y necesita atención urgente.

¿Por qué hay ola de calor en México en abril de 2026?

Ola de calor 2026 en México. Especial

Una ola de calor es un periodo de varios días consecutivos con temperaturas mucho más altas de lo normal para una región y época del año. No se trata solo de “un día muy caluroso”, sino de calor persistente que puede durar jornadas seguidas y elevar riesgos para la salud, incendios forestales, sequía y problemas eléctricos por mayor uso de ventiladores y aire acondicionado.

La principal causa en este momento es una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. En palabras simples, es una zona de alta presión que actúa como una tapa: dificulta la formación de nubes, reduce lluvias y permite que el sol caliente más el suelo durante horas. Eso hace que el calor se acumule día tras día.

Además, abril y mayo suelen ser meses muy calurosos en México porque muchas zonas todavía esperan el inicio regular de lluvias. Sin nubosidad suficiente, el calentamiento es más intenso.

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