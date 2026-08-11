Los 50 Best Restaurants regresan a México; anuncian sede de la ceremonia 2026

La Guía Michelin no es la única lista que reconoce a los mejores restaurantes del mundo. También existen los 50 Best Restaurants, tanto a nivel mundial como Latinoamérica y este año México fue seleccionado para la gala que celebra a los países de nuestra región.

Aunque hoy la marca 50 Best es muy amplia, todo comenzó en 2002 cuando la revista británica Restaurant decidió elaborar una lista de los mejores restaurantes del mundo; así nació The World’s 50 Best Restaurants.

Posteriormente, en 2013 surgieron los rankings que evalúan específicamente a Asia y Latinoamérica; con el tiempo, se sumaron otros que incluyen a bares, hoteles y viñedos.

Por lo tanto, desde hace 13 años Latin America’s 50 Best Restaurants busca poner en el mapa internacional la diversidad gastronómica de esta región. Para ello, se lleva a cabo una ceremonia que tiene lugar en diferentes países latinoamericanos.

México ha sido sede en tres ocasiones: 2015 y 2016 en Ciudad de México y 2022 en Mérida, Yucatán. En 2026, este importante reconocimiento regresa a nuestro país, a una de las ciudades más representativas: Guadalajara.

Los 50 Best Restaurants debutarán en Guadalajara Secretaría de Turismo de Jalisco

Guadalajara será sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

A través de una conferencia de prensa, se dio a conocer que el próximo 1 de diciembre se llevará a cabo en Guadalajara la edición número 14 de estos premios, convirtiéndose en una nueva oportunidad para voltear la mirada hacia Jalisco.

Esta es la primera vez que estos reconocimientos llegan a esta entidad y son el preámbulo perfecto para el 2027, que fue nombrado oficialmente como el Año de la Gastronomía en Jalisco, según explicó la secretaria de turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch.

El hecho de que los Latin America’s 50 Best Restaurants regresen a México, exalta la importancia de nuestro país dentro del panorama culinario no solo de la región, sino a nivel mundial y el que Guadalajara sea la elegida no es casualidad.

Se trata de una de las capitales culturales más icónicas del país, con representantes como el tequila, la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla, entre muchos otros platillos de este estado que convergen en su capital.

La llegada de los Latin America’s 50 Best Restaurants a Guadalajara confirma lo que los propios chefs y productores de Jalisco han estado construyendo durante años: una cocina con identidad propia, capaz de competir y destacar junto a la mejor gastronomía del continente”, explicó la secretaria.

Estos premios reconocen a los mejores restaurantes de la región Canva

A su vez, Rikki Tidball, directora ejecutiva de eventos de Latin America’s 50 Best Restaurants, señaló: "Al regresar a México por cuarta ocasión, reconocemos una ciudad cuyo legado cultural, hospitalidad y excepcional identidad culinaria encarnan el espíritu de descubrimiento y diversidad que está en el corazón de nuestra misión”.

Y afirmó que Guadalajara proporcionará un entorno inspirador para reconocer las extraordinarias experiencias gastronómicas que se encuentran en toda América Latina.

La edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026 reunirá a íconos y entusiastas de la cocina de todo el continente, culminando con la revelación de la lista de los seleccionados como los mejores 50.

Y, previo a la ceremonia principal, se publicará la lista anual de los clasificados entre los puestos 51 y 100.

Asimismo, el programa de eventos en Guadalajara incluirá las #50BestTalks, donde, el 30 de noviembre, las mentes culinarias más destacadas del mundo podrán debatir sobre temas clave de la comunidad gastronómica.

Finalmente, se presentará una serie de 50 Best Signature Sessions durante la semana en Guadalajara, en eventos gastronómicos colaborativos donde renombrados chefs de listas anteriores se asociarán con destacados restaurantes locales para crear experiencias culinarias únicas y exclusivas para el público.

De esta forma, la llegada de los Latin America’s 50 Best Restaurants a Guadalajara, permitirá crear una experiencia completa para seguir promoviendo a Jalisco y México alrededor del mundo.