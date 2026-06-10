Jesús Sesma pide protocolos para que Guardia Nacional participe en vigilancia ambiental

Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a establecer los protocolos necesarios para que la Guardia Nacional participe de manera efectiva en tareas de inspección y vigilancia ambiental…

“No podemos dejar de pedir que se siga haciendo este trabajo y que Semarnat tenga un protocolo para poder hacer esta petición, que la Guardia Nacional pueda tener esta vigilancia e inspección ambiental”, dijo…

En entrevista para Imagen Radio, recordó que en 2025 se aprobó una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico que faculta a la Semarnat para solicitar la intervención de la Guardia Nacional en acciones de protección ambiental. Sin embargo, advirtió que la implementación de la medida sigue pendiente...

Señaló que “están pasando cosas a lo largo y ancho de nuestro país, donde se están devastando las áreas naturales protegidas”, México, agregó enfrenta problemas graves como la “tala ilegal, la extracción de especies en peligro de extinción, y actividades ilícitas vinculadas a plantíos de marihuana y amapola”…

El secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México afirmó que estos fenómenos no solo representan una amenaza ecológica, sino también un problema de seguridad pública por su relación con actividades del crimen organizado…

Jesús Sesma Suárez destacó que los costos del deterioro ambiental superaron los 1.4 billones de pesos durante 2024 y lamentó que el tema reciba poca atención en comparación con otros problemas nacionales. Entre los casos que consideró prioritarios mencionó la tala ilegal en entidades como Estado de México, Michoacán y Veracruz, así como la devastación de selvas en el sureste del país.