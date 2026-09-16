Víctor Castro, un defensor de Maduro y Rocha Moya que se pelea con ciudadanos

Defensor de personajes cuestionados por sus vínculos con el crimen organizado, e incluso con acusaciones formales por parte de Estados Unidos, Víctor Castro Cosío salta de polémica en polémica e incluso se pelea con ciudadanos.

El pasado 3 de enero, el día en que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas en una operación militar del gobierno de Estados Unidos, el mandatario morenista condenó la detención y exigió públicamente el regreso del chavista al poder, alineándose con los pronunciamientos de otros gobernadores y figuras de su partido.

Castro Cosío calificó la acción como una intervención extranjera injustificada y defendió lo que consideró la legitimidad constitucional del gobierno venezolano. Hoy, Maduro está bajo proceso judicial en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Reproducir La más reciente oleada de críticas contra Víctor Castro se dio este 15 de septiembre, luego de que en una conferencia de prensa declaró que la “expropiación no es una palabra maldita”.

Pero el chavista no es el único político cuestionado al que el gobernador ha cobijado. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es otro de los personajes que gozan de su simpatía.

El 6 de mayo, defendió al también mandatario morenista, acusado formalmente por la administración de Donald Trump, al calificar los cargos de calumnias y carentes de pruebas reales.

Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios originarios de Sinaloa fueron acusados el pasado 29 de abril de delitos como asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas y artefactos explosivos, así como protección institucional al crimen organizado.

El sudcaliforniano manifestó plena confianza en su compañero de partido, a quien calificó como amigo. “Espero que los Estados Unidos le bajen dos rayitas a las agresiones”, expresó.

Ese día de mayo, afirmó que no temía a posibles investigaciones ni a señalamientos por parte del gobierno estadounidense e insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya carecían de sustento.

Además, subrayó que la amistad entre ambos no sería negada por los señalamientos contra el sinaloense.

“No tengo yo por qué esconder la amistad con nadie porque es acusado y además cuando hay evidencias de que no tienen pruebas”, reiteró ante representantes de los medios de comunicación en La Paz.

No conforme con proteger a su amigo, Castro Cosío arremetió contra las agencias de inteligencia estadounidenses al asegurar que sólo buscan desestabilizar gobiernos y aprovechó para recordar lo que llamó “el pasado terrible” de la CIA en América y el mundo.

“La CIA tiene una historia terrible no solamente en América, en el mundo de sus funciones desestabilizadoras, está probado, pero se les atrapó y hoy no encuentran otra salida más que calumniar al compañero Rubén Rocha”, sostuvo.

Además, Castro Cosío y el senador morenista Adán Augusto López Hernández mantienen una larga relación pública, pues se conocen y colaboran desde 2009, cuando ambos fueron diputados federales por el PRD.

En 2021, como gobernador de Tabasco, López Hernández respaldó públicamente la campaña de Castro a la gubernatura de Baja California Sur, y Castro ha agradecido abiertamente ese apoyo.

Entre 2022 y 2023, el sudbajacaliforniano expresó su respaldo a Adán Augusto cuando éste buscaba la candidatura presidencial de Morena, llamándolo públicamente "hermano”.

CONTRA SUS GOBERNADOS

El gobernador de Baja California Sur también ha estado envuelto en discusiones públicas contra personas que lo cuestionan, como cuando enfrentó en una conferencia de prensa a un ciudadano que le reclamó su trato hacia la ciudadanía, le exigió resultados y la renuncia.

El 5 de septiembre de 2023, Castro Cosío explicaba que el colapso del drenaje era un problema que le heredaron administraciones pasadas, que lo dejaron mal hecho.

–“¡Es usted un mentiroso!", le gritó el ciudadano.

–“¿Otra vez?", reviró el morenista.

–“Un porquerillero de calles, tiene descuido en todas partes del estado. Llega a los pueblos con las manos vacías. Te gusta ir a contar chistes, te gusta ir a todo menos a trabajar, ten vergüenza y te lo digo directamente como te lo he dicho: ¡renuncia, Gobernador!, ¡Ten vergüenza!", contestó el hombre.

Tras escuchar por al menos un minuto los reclamos, Castro Cosío le indicó al señor que ya tenía "tiempo haciendo lo mismo (reclamando)", que estaba en su derecho, pero que eran insultos. No obstante, el ciudadano siguió con su reclamo.

Castro Cosío ha consolidado un vínculo de largo plazo con el senador Adán Augusto López Hernández. Especial

–“Estás reprobado, tienes 23.3% de aprobación ciudadana, ¿no te da vergüenza?", criticó.

–“No, porque vergüenza te debería dar a ti venir a provocarme aquí", expresó el gobernador.

–“No vengo a provocarte, eres mi gobernador".

–“Pero eso no te da derecho a insultar", replicó el funcionario.

CUESTIONADO

La más reciente oleada de críticas contra Víctor Castro se dio este 15 de septiembre, luego de que en una conferencia de prensa declaró que la “expropiación no es una palabra maldita” y planteó que el Estado recupere el control de empresas, bancos y navieras privatizadas en administraciones pasadas.

Su llamado causó rechazo entre sectores empresariales y representantes de partidos de oposición como el PRI, que acusaron a Morena de atentar contra la propiedad privada y generar incertidumbre económica.

En noviembre de 2023, Víctor Castro Cosío abanderó una cruzada para erradicar la violencia contra la mujer, pero tiempo después la profesora Claudia Isabel Peña Garza lo denunció por violencia simbólica ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ese mes, la maestra de preescolar participó en un parlamento organizado por el Congreso de Baja California Sur; sin embargo se filtró a los medios de comunicación una grabación que exhibió al gobernador, quien se lanzó en contra de la docente.

"Espérate, pues, si no he terminado. No sé quién seas, ahorita te presentas, están en mi casa", respondió el mandatario estatal a cuestionamientos de la docente, quien le había recordado que el interés de la reunión era hablar del rol de las mujeres en la entidad, no del gobierno.

Luego del episodio, Claudia Isabel Peña presentó una queja ante la CEDH y exhortó al gobernador a ser tolerante.

"Qué lamentable que un señor que es titular y llegó a ese puesto no lo sepa desempeñar (…) No solamente su conducta de faltar al respeto y decir esta es mi casa, es decir no me interesa tus maestrías, esas fueron conductas (…) Hubo muchísimas situaciones para reflexionar y nos dan para una mejora”, pidió.

Tras conocer la queja, el gobernador aseguró que él no ofendió a nadie.

“Lo único que les puedo decir yo es que no voy a recibir así nomás porque sí, ahí hubo periodistas y pueden darles testimonio de quién faltó al respeto a quién, tampoco estoy yo como para que me falte al respeto cualquier persona", expuso Castro en una entrevista. Luego, ofreció una disculpa pública.

"La respeto mucho, si ofendí en algo ofrezco una disculpa pública, no tengo ningún problema con nadie. No es mi interés molestar a nadie, menos a las compañeras, pero si alguien se molestó desde ahorita le pido una disculpa pública, en este caso la profesora que se molestó", dijo Víctor Castro.