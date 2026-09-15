Entre reclamos de fraude, Verónica Díaz asume coordinación de Morena en Zacatecas

En medio de evidentes divisiones y airadas quejas entre simpatizantes de la 4T, Verónica Díaz tomó protesta como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Zacatecas.

Grupos de apoyo del representante por el Partido del Trabajo, José Narro Céspedes, comenzaron a gritar consignas de “fraude”, “fuera el monrrealismo” y “no al nepotismo”, y no permitían el desarrollo del evento en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Hasta que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, visiblemente molesta tuvo que intervenir.

“Le pedimos compañero Narro si nos apoya pidiéndole a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio, muchísimas gracias”, exigió la dirigente nacional.

Después de ese incidente, Narro Céspedes hizo una seña con las manos a sus seguidores para calmar la situación.

En su momento, la coordinadora Verónica Díaz, solicitó a su partido y a los aliados de Morena, trabajar de manera conjunta para alcanzar propósitos comunes.

“Porque aquí nadie sobra cuando se trata de transformar y servir con amor al pueblo, la lucha no está entre nosotras y nosotros, la lucha está allá afuera en contra de quienes sirven a intereses ajenos a las causas del pueblo y quienes buscan regresar al régimen de privilegios que durante décadas saqueó a nuestra nación”, dijo.

Destacó que su tarea será la unidad para avanzar, organizar para defender y concientizar para seguir transformando.