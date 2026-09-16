Oposición reprocha las "ocurrencias" del gobernador de Baja California Sur

Senadores del PAN y del PRI consideraron graves y preocupantes las expresiones realizadas por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, quien expresó la conveniencia de nacionalizar nuevamente los bancos y expropiar bienes y empresas que hoy tienen empresarios, e incluso instó a no tener miedo al concepto de “expropiación”.

Susana Zataraín, senadora por el estado de Baja California Sur, calificó las declaraciones del gobernador como “ocurrencias expropiatorias que generan incertidumbre para la inversión” y recordó que hace unos meses Víctor Castro se metió a terrenos privados, con camionetas de la Secretaría de Educación del estado, con el argumento “muy barato de que era para habilitar playas públicas” pero el litigio lo perdió en tribunales, aunque todo eso debilita el desarrollo del estado.

“Definitivamente creo que el gobernador Víctor Castro se esconde detrás de estos discursos para no reconocer que ya lleva cinco de sus seis años de gobierno y no tiene ningún resultado fuerte como gobernador. No ha hecho una obra significativa. Es un gobernador muy limitado, muy mediocre y con una visión muy miope de lo que es desarrollo para Baja California Sur, donde el turismo ha caído enormemente y con estas declaraciones pone en grave riesgo las inversiones en México”, destacó la legisladora federal.

Reproducir La más reciente oleada de críticas contra Víctor Castro se dio este 15 de septiembre, luego de que en una conferencia de prensa declaró que la “expropiación no es una palabra maldita”.

Marko Cortés, senador del PAN, consideró “gravísimo que un gobernador hable con tanta ligereza de la posibilidad de expropiar empresas y de volver a nacionalizar bancos, si México lo que necesita es exactamente lo contrario: certeza jurídica, certeza de inversión y la generación de empleos que viene en consecuencia”.

En entrevista, aseguró que si el gobernador Castro no corrige sus expresiones, el gobierno federal debe salir a aclarar que esas palabras no lo representan, “porque si no entonces nos llevaría a pensar que no es un gobernador de Morena el que piensa así, sino que es Morena el que piensa de esa manera. Por eso es que el gobierno de México y el propio partido que hoy encabeza el país, deberían desacreditar cualquier declaración en ese sentido”.

Susana Zataraín y Marko Cortés coincidieron en que las declaraciones del gobernador son peligrosas en un contexto en el que México renegocia el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda hay una apuesta por impulsar las inversiones en todo el país.

Por su parte, el senador priista, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “es muy grave escuchar a un gobernador hablar de quitar propiedad privada y ampliar el control del Estado sobre la economía” y recordó que “Baja California Sur necesita inversión, empleos, crecimiento, pero su gobernador anda promoviendo ideas que generan incertidumbre para quien trabaja, produce y arriesga su patrimonio”.

Por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, el también dirigente nacional del PRI dijo que ese tipo de pensamientos destruyó naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba y ahora el gobernador “quiere que desde el poder puedan decidir cuándo expropiar empresas y bienes privados”.