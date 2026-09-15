PAN califica de "irresponsables" las intenciones del gobernador de BCS sobre estatizar la banca

El gobernador Víctor Castro no ofreció un plan, sino que hizo una amenaza con disfraz de doctrina: que el Estado vaya ‘quitándole lo privatizado’, que los bancos ‘vuelvan a ser nacionales’ y que la expropiación deje de ser ‘palabra maldita’ cuando ‘haya perjuicio para la sociedad’. Y lo hizo sin presentar una iniciativa, sin contar con facultades para ello, sin números y sin decir quién paga”.

De esa manera el diputado Héctor Saúl Téllez, responsable del área económica de la bancada de Acción Nacional, planteó su crítica a las declaraciones del mandatario estatal de Morena. “Es toda una irresponsabilidad del gobernador”, señaló.

Consideró el legislador que la contradicción resulta brutal porque se trata de un político del partido del mismo gobierno que se sienta con los bancos a celebrar lo que llama un diálogo respetuoso.

“Es el representante de un gobierno que, cada diciembre, pide cientos de millones de pesos a la banca comercial para tapar su falta de liquidez, y ahora sueña con estatizar a su propio acreedor”, criticó el político de la CDMX.

Para el legislador panista, las declaraciones del mandatario representan “toda una irresponsabilidad". Especial

“Vaya mensaje. Pobre Baja California Sur con un gobernador tan ignorante”, señaló el panista.

“Eso sí, primero la chequera, después el manifiesto. Eso no es soberanía: es cinismo”, planteó Saúl Téllez en alusión al comportamiento del gobernador.

Dijo que deberían recordarle a Castro que un gobernador estatal no puede nacionalizar la banca. “El artículo 28 constitucional lo impide sin una reforma”, explicó.

Afirmó que BCS vive de turismo e inversión y que quienes sostienen esas actividades se asustan con una sola frase: “habría que apropiar”.

Detalló el parlamentario que en 1982 ya se estatizó la banca; el Estado se quedó con deudas y edificios, y luego hubo que reprivatizar. “Castro evoca ese fracaso, como si fuera un pendiente heroico”, lamentó.

“Si el problema es el crédito caro, hay regulación y banca de desarrollo. Si el problema es que su gobierno no llega a diciembre sin un pagaré, el remedio no es expropiar un banco. Es administrar bien. México ya pagó esa película. BCS no tiene por qué ser el experimento ni laboratorio de un gobernante irresponsable e incapaz”, pidió el legislador.