Gobernador de BCS propone expropiar bienes privados; oposición y Morena reaccionan

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, planteó la posibilidad de realizar expropiaciones graduales de bienes y servicios que actualmente se encuentran en manos de particulares, entre ellos navieras, bancos, ferrocarriles y líneas aéreas.

Durante una declaración pública, el mandatario estatal sostuvo que la expropiación no debería considerarse una “palabra maldita” y planteó que estos procesos podrían llevarse a cabo cuando representen un beneficio para la sociedad.

Sería muy importante, no solo en la naviera, sino fuéramos quitándoles todo lo que privatizaron de poco a poco. Y no es palabra maldita, habría que expropiar cuando se llegue el momento y el perjuicio sea para la sociedad”, expresó.

Las declaraciones provocaron reacciones entre legisladores de distintas fuerzas políticas.

La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, calificó como “absolutamente irresponsable” la postura del gobernador y advirtió que hablar de nacionalizar bancos genera incertidumbre sobre el patrimonio, las inversiones y los empleos en México.

En tanto, el diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló que un gobernador estatal no tiene facultades para nacionalizar la banca.

Desde Morena, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, se deslindó de la propuesta y aseguró que las expropiaciones no forman parte de la agenda legislativa de su partido.

Monreal consideró que este tipo de planteamientos corresponden a ideas que, históricamente, han sido superadas y recordó que México se encuentra actualmente bajo un modelo de economía abierta.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó las declaraciones de Castro Cosío como “muy preocupantes”, al considerar que implican un cuestionamiento a la propiedad privada y a la iniciativa privada.

El diputado panista Federico Döring también cuestionó al gobernador y sostuvo que sus declaraciones podrían tener como objetivo generar presión o intimidación entre empresarios de Baja California Sur.

La propuesta del mandatario estatal abrió un debate entre legisladores sobre el papel de la propiedad privada, la inversión y las facultades de los gobiernos frente a empresas y bienes particulares.