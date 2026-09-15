"Es una idea trasnochada": Monreal descarta llamados a expropiación del gobernador de BCS

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los planteamientos de expropiación no son parte de la agenda legislativa de su partido, porque se trata de ideas trasnochadas y ya superadas históricamente.

“Está ya superado ese debate. Me parece que si alguien lo revive, pues no sé con qué propósito, pero es un debate superado”, cuestionó.

“No hay ninguna iniciativa aquí, no hay ninguna propuesta seria, no hay ninguna reforma que se plantee en el Congreso con tal sentido, que a mí me parece que ese debate está superado y la experiencia que pasó México con esa nacionalización y luego la privatización, no fue afortunada”, sostuvo el coordinador de la mayoría en San Lázaro.

Al ser interrogado sobre los dichos del gobernador Víctor Castro en Baja California Sur, respecto a impulsar la expropiación de bancos, barcos y la zona naviera, el exgobernador de Zacatecas dijo, en principio, desconocer esas declaraciones.

“¿Está proponiendo eso? ¿Nacionalizar la banca? No creo que sea correcto eso. Yo no sé por qué proponen esas cosas tan… tan…”, soltó Monreal.

–¿Descabelladas?, le preguntaron.

Y enseguida comentó el líder parlamentario:

“Pues no quiero calificarlas, pero estamos en una etapa de economía abierta y yo no creo en la estatización brusca; no creo en la estatización de manera irreflexiva.

“No estaría de acuerdo, en lo personal, con la nacionalización de la banca. Eso ya lo superamos. Hubo una etapa en donde se experimentó eso y no nos fue bien”, detalló el coordinador de la diputación morenista.