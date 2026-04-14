Verde le lanza dardo a Morena: no pintan para la gubernatura de San Luis Potosí

Un día después de que la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, anunciara que su partido va solo para refrendar la gubernatura de San Luis Potosí, la senadora Ruth González afirmó que a Morena le hace falta un trabajo de muchos años en la entidad.

–¿Cuando usted tome la decisión no estará Morena muy adelantado con su defensa dela Cuarta Transformación?, se le preguntó a la senadora, quien está en los primeros lugares de las encuestas locales para llegar a la gubernatura.

–No, bueno, en San Luis Potosí el panorama es distinto.

¿No pinta Morena?

–El panorama es distinto. Con todo respeto para mis compañeros de Movimiento Regeneración Nacional y se demostró, en 2021 Morena fue cuarta fuerza; en el 2024 fue tercera fuerza.

–¿Morena no pinta en San Luis Potosí?

–En San Luis Potosí todavía necesitan hacer un trabajo de muchos años.

La senadora dijo a a Morena le faltan “muchos años de trabajo” para ser competitivo en SLP. Leticia Robles de la Rosa

Entrevistada poco antes del arranque de la sesión del pleno del Senado, Ruth González, senadora de mayoría de San Luis Potosí y esposa del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, aclaró que, por el momento, ella no tiene interés en otro puesto de elección popular y su compromiso está en el Senado.

–Usted se va a registrar como aspirante del Verde

–No. En este momento, si ustedes me preguntan, les puedo decir que no. No son los tiempos para pensar en eso. Justamente ayer lo platicábamos y yo le decía a mi presidenta del partido que ahora estoy muy enfocada en el Senado, en lo que la gente me está pidiendo en la calle, porque finalmente yo salgo a las colonias y lo que la gente me solicita es cuáles son mis iniciativas que he presentado, porque ellos tienen una expectativa de mí. Así como les fui a pedir el voto, ellos necesitan una respuesta. A eso estoy enfocada. Cuando llegue el momento veremos, faltan casi siete meses.