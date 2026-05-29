Partido Verde propone incluir bienestar animal en escuelas

Con el objetivo de fomentar una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales desde edades tempranas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa para incorporar contenidos de bienestar animal en el sistema educativo nacional.

La propuesta plantea reformar la Ley General de Educación para que niñas, niños y jóvenes reciban formación sobre el respeto a todos los seres vivos, la adopción responsable, el cuidado integral de los animales y la importancia de proteger la biodiversidad.

Sesma Suárez advirtió que México enfrenta una grave problemática de maltrato animal, al señalar que más de 60 mil animales mueren cada año de forma cruel y violenta, situación que, dijo, coloca al país entre los primeros lugares a nivel mundial en este tipo de violencia.

El legislador ecologista sostuvo que la falta de educación y conciencia social es una de las principales causas del maltrato animal, por lo que consideró necesario que estos temas formen parte de la enseñanza desde las aulas.

También recordó que distintos estudios han identificado que la violencia contra los animales puede ser una señal temprana de otras conductas violentas en la sociedad. En ese sentido, afirmó que promover valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto por la vida puede contribuir a la construcción de comunidades más pacíficas.

El diputado subrayó que enseñar a una niña o niño a cuidar a un animal también significa formar personas más sensibles, responsables y humanas.