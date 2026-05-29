Sheinbaum invita a su informe en el Monumento a la Revolución; "esta transformación no la detiene nadie"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a la ciudadanía a acudir a su informe de rendición de cuentas el próximo domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución.

“Acompáñame este domingo 31 de mayo a celebrar juntas y juntos dos años del triunfo del Pueblo de México. En la Ciudad de México en el Monumento de la Revolución y en todas las plazas del país a las 11 de la mañana. Domingo 31 de mayo, muchos resultados que compartir”, convocó.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que nadie va detener a la transformación y destacó que la fuerza verdadera radica de la voluntad del pueblo de México.

“Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo todos los días por un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo celebrará los dos años de su triunfo electoral. Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que el pueblo de México la acompañe desde las distintas plazas públicas en los estados.

¿Cuándo y a qué hora es el informe de Claudia Sheinbaum?

El informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dos años de su triunfo electoral se realizará este fin de semana.