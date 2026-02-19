Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum; van por convencer a 111 aliados

Acuartelados en el auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, los 253 diputados de Morena se comprometieron a respaldar la propuesta de reforma electoral tal y como la envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al reseñar el encuentro realizado este jueves por la mañana, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, contó que ahora se dedicarán a convencer a los legisladores del PVEM y del PT, quienes en la Cámara Baja suman 111 votos, indispensables para concretar los cambios constitucionales en la materia.

“El acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena, de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena, y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, el PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando”, expuso el líder de la mayoría en San Lázaro.

El jefe de la bancada gubernamental enfatizó que, en caso de que los aliados rechacen la propuesta presidencial, esto no significaría ruptura de la coalición. “Si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo la alianza al 27 y al 30”, declaró.

Aclaró que el documento que circuló este miércoles sobre el proyecto de reforma es auténtico; que se trata de un borrador de hace dos semanas que, sin embargo, ya fue rebasado por ajustes y nuevas medidas.

No conocemos la iniciativa. Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones, y la única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República, y se va a presentar la iniciativa el martes. No sabemos si seremos Cámara de origen o será el Senado quien actúe de esta forma”, aclaró.

Reiteró el diputado Monreal que independientemente del apoyo de los partidos aliados, los morenistas cerrarán filas con la propuesta de la mandataria.

Reforma electoral requiere de aliados

El grupo parlamentario de Morena, con 253 integrantes, representa el 50.6 % del total de la asamblea; mientras sus aliados del PVEM y del PT suman 62 y 49 diputados federales respectivamente, lo que equivale al 12.4 y 9.8 por ciento del pleno.

Las reformas constitucionales requieren de las dos terceras partes de los legisladores asistentes a la su votación, lo que se conoce como la mayoría calificada y que equivale a unos 335 parlamentarios, una cantidad que sólo se lograría con el apoyo de los tres grupos parlamentarios.

Hasta ahora las tres fuerzas de la oposición expresaron su rechazo a la reforma, aunque se desconoce cuáles propuestas de las filtradas se mantendrán en el proyecto presidencial definitivo.

Del documento que comenzó a circular este miércoles, el coordinador morenista aclaró: “No es oficial, pero no es falso. No es oficial, es un documento de trabajo de la Comisión, yo lo conocí hace dos semanas; pero, no es oficial, no es en los términos que vendrán, es un documento interno de la Comisión, que alguien lo filtró de manera indebida, pero no pasa nada”.

Ejemplificó que, por ejemplo, “la diáspora de 508 diputados” que se incluye en borrador de hace medio mes, “nunca se aprobó y nunca se dio por sentado este propósito de ampliar la Cámara, al contrario, el propósito original es reducir los plurinominales”.

