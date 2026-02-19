INE revisará petición de no permitir el nombre de la organización "Construyendo Sociedades de Paz"

La consejera del INE, Dania Ravel, comentó que ya se encuentra en análisis la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia para revisar el nombre de la organización “Construyendo Sociedades de Paz”, que busca convertirse en partido político, debido a que sus siglas, CSP, coinciden con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ravel detalló que la petición fue turnada inicialmente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la cual determinó que no procedía iniciar un procedimiento ordinario sancionador.

Por ello, el asunto pasó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo análisis preliminar fue presentado apenas ayer.

No tenemos un procedimiento específico para poder atender este tipo de solicitudes”, señaló, por lo que la Comisión de Prerrogativas deberá revisar el caso y, de ser necesario, definir un mecanismo para resolverlo.

La consejera indicó que también se consultó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde “pareciera que sí están registradas también este nombre y estas iniciales”, un elemento que deberá valorarse en el análisis de fondo.

Ravel estimó que podría haber una resolución la próxima semana y subrayó que el criterio central será determinar si el uso de las siglas puede generar confusión en la ciudadanía y otorgar una ventaja indebida a una organización en un eventual proceso electoral.

Más allá de quién está haciendo la petición, el punto medular es si se puede generar una confusión”, afirmó.

El tema podría discutirse tanto en la Comisión de Prerrogativas como en el Consejo General, dada su relevancia.