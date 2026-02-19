Sheinbaum se reúne con directivos de GE Vernova y Xignux

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en palacio nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

En un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria detalló que ambos ejecutivos le informaron la adquisición del 50 por ciento de Prolec GE por parte de GE Vernova.

De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México”, indicó la presidenta.

¿Qué es Prolec GE?

Prolec es una empresa pionera en el sector energético y fue fundada en 1960 en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con su página de internet, en 1995, Xignux y General Electric establecieron una empresa conjunta dedicada a la fabricación de transformadores de potencia, que fue llamada Prolec GE.

Como orgulloso miembro del Grupo Xignux, con más de 60 años de experiencia en la creación de soluciones integrales para satisfacer las necesidades de generación, transmisión y distribución de energía, estamos dedicados a brindar soluciones innovadoras que impulsen el progreso e impulsen el crecimiento sostenible”, explica en su página.

La empresa agrega que la planta de Prolec GE en Monterrey fabrica transformadores y componentes diseñados para ofrecer un rendimiento, eficiencia y durabilidad superiores, garantizando la satisfacción a largo plazo de nuestros clientes.

Prolec General Electric Monterrey Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para comprender sus necesidades específicas y brindarles soluciones a medida que las satisfagan eficazmente”, añade la empresa.

RLO