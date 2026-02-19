La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 19 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 19 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de febrero de 2026

8:26 Horas | Sheinbaum instruye investigar si tamales con los que se intoxicaron menores tenían fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), a su gabinete de seguridad junto con salud, investigar si realmente los tamales con los que se intoxicaron menores en Puebla tenían fentanilo luego de que autoridades de ese estado informaron que una niña de 10 años dio positivo a la droga.

"Estamos averiguando, le pedí al gabinete de seguridad junto con Salud si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales. El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino, entonces con muy poquito puede causar incluso la muerte. Entonces, realmente hay que averiguar si fue fentanilo, segundo cómo llegó a este alimento y tercero ya las investigaciones por el asunto. Hasta que no tengamos más información, antes de nosotros confirmar, tiene que haber una investigación de la fiscalía con sus peritos y el gabinete de seguridad y salud", comentó.

8:24 Horas | Sheinbaum esperará a que nuevo presidente de Perú tome posesión para ver si se retoma relación

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperarán a que el nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, tome posesión para ver si es factible retomar la relación bilateral, la cual rompieron las autoridades peruanas luego de que se le otorgó asilo a la esposa de Pedro Castillo.

"El presidente que se eligió ayer es del mismo partido que Pedro Castillo. Vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones. Tiene que ser de ellos (tomar la iniciativa) porque ellos son los que rompieron relaciones con México", dijo.

8:15 Horas | Tren CDMX-AIFA entrará en operación antes de Semana Santa

El tren Ciudad de México-AIFA entrará en operaciones antes de Semana Santa, que arranca el próximo 29 de marzo al 29 de marzo al 5 de abril, mientras que los trenes en los tramos Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán operación en el 2027.

"Van muy bien (los trenes del norte). Ya informó el general Vallejo, el Tren Maya de carga lleva el 25% de avance y también va en tiempo y todo ha sido una trabajo coordinado muy bueno y sobretodo agradecer a la población", dijo.

7:35 Horas | Con 'Trenes del Norte' atenderán demanda de 70 mil pasajeros diarios

Con el proyecto 'Trenes del Norte' prevén atender una demanda de 70 mil pasajeros diarios en los tramos Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, informó Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, quien presentó los avances que se tienen hasta el momento en la construcción de trenes de pasajeros.

El funcionario detalló que la empresa Alston México ganó la licitación para la construcción de los trenes, los cuales ya arrancaron y se prevé la llegada del primero de 47 convoyes en junio de 2027. Agregó que habrá dos tipos de configuraciones, los de corto itinerario en zonas metropolitanas con 632 pasajeros y los de largo itinerario con 271 pasajeros con asientos ergonómicos.

