Sheinbaum analizará si se retoma relación México-Perú cuando José María Balcázar tome posesión

Las relaciones diplomáticas entre México y Perú podrían retomarse tras la llegada al poder del nuevo mandatario José María Balcázar, quien es emanado del mismo partido que Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra preso en ese país tras ser acusado del intento de golpe de Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que una vez que Jesús María Balcázar tome posesión del cargo se analizará si es factible retomar las relaciones entre México-Perú, las cuales rompió dicha nación luego de que el gobierno mexicano expresó su apoyo a Pedro Castillo y a su familia, a la que se le otorgó asilo político, y tras desconocer al gobierno encabezado por Dina Boluarte.

La mandataria consideró que es Perú el que tiene que tomar la iniciativa para retomar las relaciones diplomáticas, pues fueron ellos los que las rompieron. "El presidente que se eligió ayer es del mismo partido que Pedro Castillo. Vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones. Tiene que ser de ellos (la iniciativa) porque ellos son los que rompieron relaciones con México", comentó.

La ruptura de la relación entre México y Perú

La ruptura de relaciones entre México y Perú data de 2022 luego de la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de ese año tras ser acusado del intento de autogolpe de Estado al intentar disolver el Congreso. El gobierno mexicano, en ese entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a Castillo y cuestionó la legitimidad del nombramiento de Dina Boluarte lo que generó una tensión diplomática.

La esposa e hijos de Pedro Castillo pudieron salir de Perú y se refugiaron en México, en donde autoridades del país les otorgaron asilo político, lo que agravó aún más las relaciones y llevó a autoridades peruanas a ordenar la expulsión del embajador mexicano y el representante diplomático peruano también fue retirado.

Desde entonces la relación diplomática entre México y Perú quedó reducida a un nivel mínimo, sin embajadores y sólo con encargados de negocios. La situación se agravó aún más el año pasado tras el asilo político que también se le otorgó a Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo y quien se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima.

Perú consideró que México recayó en una interferencia política tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, quien está acusada de rebelión y conspiración en el caso relacionado con Pedro Castillo, por lo que ello llevó a la ruptura oficial de las relaciones y a la declaración de persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

