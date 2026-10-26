Tamaulipas fortalece su presencia internacional con talento de sus jóvenes en ciencia, tecnología y deporte: Américo Villarreal

Tamaulipas fortalece su presencia en escenarios nacionales e internacionales gracias al desempeño de su juventud en la ciencia, la tecnología y el deporte, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Polideportivo “Ingeniero Américo Villarreal Guerra”.

El mandatario destacó los logros de estudiantes de secundaria y preparatoria en proyectos de investigación científica, robótica e informática.

Entre los proyectos más sobresalientes, citó el desarrollo de un innovador dispositivo capaz de controlar y extinguir incendios mediante ondas de sonido, una creación que obtuvo reconocimiento internacional.

Villarreal Anaya enfatizó que estos triunfos reflejan el potencial académico y tecnológico de la entidad, la cual continúa posicionándose como un punto de encuentro para eventos de relevancia mundial.

Nuestra juventud está destacando en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico y ahora lo vemos en el ámbito deportivo, y eso es lo que queremos, construir una juventud que sea un referente de ella misma, como un ejemplo a seguir por las siguientes generaciones”, expresó.

En este contexto, confirmó la realización del Seminario Internacional de Energía en Tampico, foro que reunirá a siete embajadores y a diversos especialistas del sector.

El gobernador subrayó que la entidad se consolida como el referente nacional con mayor perspectiva en capacidad energética.

Durante el acto, el Ejecutivo estatal reconoció el desempeño de la delegación tamaulipeca en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Con una cosecha de 158 medallas (68 de oro, 52 de plata y 38 de bronce), el estado escaló al séptimo lugar del medallero nacional, lo que representó un incremento superior al 250 por ciento respecto a las preseas obtenidas en 2022.

Ante paraatletas de municipios como Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, Villarreal Anaya anunció un incremento en los estímulos económicos para atletas y entrenadores, asegurando que su administración responderá con más apoyos ante los mejores resultados.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas Especial

Durante el evento entregó reconocimientos individuales a jóvenes deportistas por sus marcas en la justa nacional.

Al hacer un balance del mes de octubre, el gobernador destacó avances institucionales como la gira por los 43 municipios, la realización sin incidentes de la Feria Tamaulipas 2026 y un crecimiento industrial anual del 15.7 por ciento.

Asimismo, resaltó que Tamaulipas se ubica en el noveno lugar nacional entre las entidades con menor incidencia delictiva del fuero común, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mandatario concluyó reiterando su compromiso de construir una juventud que sirva de ejemplo para las próximas generaciones, impulsando políticas de inclusión, bienestar y desarrollo profesional para la población tamaulipeca.