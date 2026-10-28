La “caída del sistema” y la lucha democrática de Cuauhtémoc Cárdenas

Era la noche del 6 de julio de 1988, tres candidatos presidenciales de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, dejaron de lado sus diferencias ideológicas, se tomaron de los brazos y fueron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob); nunca les abrieron.

En aquellos años, las elecciones las organizaba y calificaba el propio gobierno, a cargo del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien presidía la Comisión Federal Electoral (CFE). En esos comicios, como Excélsior lo documentó, “se cayó” el sistema de cómputo y los resultados tardaron días en conocerse.

El 13 de julio de 1988, Bartlett anunciaría que el ganador era Carlos Salinas de Gortari (PRI), con el 50.36% de los votos, seguido de Cuauhtémoc Cárdenas (PMS, PPS, PARM, PFCRN) con 31.12%; Manuel J. Clouthier (PAN) 17.07%; Gumersindo Magaña (PDM) 1.04%; y Rosario Ibarra de Piedra (PRT) con 0.2%.

Al unísono los candidatos de oposición denunciaron fraude. El viejo sistema electoral mexicano, que por 71 años había sido operado y controlado férreamente por el PRI y por el gobierno, tenía el tiempo contado. Tres años más tarde, surgiría el Instituto Federal Electoral (IFE).

Las elecciones de 1988 representaron un llamado de atención al gobierno. El régimen de partido único estaba agotado. Ese año, por primera vez en la historia, un partido de oposición, el PAN, obtenía 101 de 500 diputados federales. Y por primera vez, en el Senado, de un total de 64 escaños había cuatro para senadores de oposición, postulados por la coalición PPS, PARM y PFCRN, partidos que postularon a Cuauhtémoc Cárdenas.

El viejo sistema electoral mexicano no resistiría nuevas elecciones competidas, por lo que desde la sociedad civil y el Congreso de la Unión se empezó a idear la creación de una institución autónoma que organizara y calificara las elecciones: el Instituto Federal Electoral (IFE).

En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1991, a fin de contar con un organismo imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

El 5 de diciembre de 1997, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convertiría en el primer jefe de gobierno del Distrito Federal, electo democráticamente, consolidando así la lucha democrática de quien fuera el líder moral de la izquierda mexicana. Anteriormente los gobernantes de la capital del país eran regentes, designados directamente por el Presidente de la República.

“Existen resistencias al cambio democrático e intereses poderosos que se benefician de la concentración desmedida del poder”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas en aquel momento.

Durante una presentación de su libro más reciente en 2022, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano expresó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía mantener su autonomía, mientras que se pronunció por el análisis y discusión de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En la exposición de su libro Por una democracia progresista, Cárdenas Solórzano dijo que sin un INE autónomo, la democracia estaba en riesgo.