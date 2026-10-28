Fortalecen coordinación entre Sonora y el Gobierno de México en materia de búsqueda y justicia

Con el objetivo de reforzar las investigaciones y el acompañamiento a colectivos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó en Sonora la Mesa Regional de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez. El encuentro reunió a agrupaciones de seis estados —Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango— para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda e integrar sus propuestas en la agenda institucional.

Durante el desarrollo de la reunión, las autoridades estatales expusieron las cifras oficiales registradas en Sonora entre 2021 y septiembre de 2026. En este periodo, la Fiscalía estatal contabilizó 3 mil 661 acompañamientos en campo a colectivos de búsqueda, alcanzando un máximo anual de 854 operativos en 2024 y un pico mensual de 87 jornadas en julio de 2025. En materia de procuración de justicia, las estadísticas reportan 617 personas judicializadas por el delito de desaparición cometida por particulares, así como 301 ejecuciones de órdenes de aprehensión y 81 personas condenadas por este ilícito.

Al refrendar el compromiso de la administración estatal con las víctimas y sus familias, el gobernador Alfonso Durazo enfatizó la disposición del gobierno local para colaborar de manera permanente con la Federación y garantizar el acceso a la verdad. “Nunca podrán reclamarme la falta de voluntad del gobernador y del Gobierno del Estado para aportar, sin regateo alguno, el esfuerzo que nos corresponde al éxito de sus búsquedas”, afirmó el mandatario sonorense durante su intervención.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la atención a las familias es una prioridad encomendada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria federal resaltó la operación continua del centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, mecanismo mediante el cual se ha logrado la localización de más de 16 mil personas en el país. Asimismo, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló las acciones de la FGR para fortalecer los perfiles genéticos en el Banco Nacional de Datos Forenses e implementar herramientas tecnológicas y modelos multidisciplinarios enfocados en agilizar la identificación de patrones en las investigaciones.