Muere Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

El ingeniero civil y estadista mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este 28 de octubre a los 92 años en la Ciudad de México, donde nació el 1 de mayo de 1934 y forjó los momentos más decisivos de la alternancia democrática de México.

Heredero ideológico de la corriente nacionalista de su padre, el general y expresidente Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas se desempeñó como gobernador de Michoacán (1980-1986) antes de emprender en 1987 la Corriente Democrática que fracturó la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su postulación en 1988 al frente del Frente Democrático Nacional (FDN) cimbró las estructuras del régimen vigente y sentó las bases para el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. Como abanderado en tres comicios presidenciales —1988, 1994 y 2000—, Cárdenas se erigió en el eje de las diversas fuerzas de la izquierda mexicana, canalizando el descontento popular por cauces legales y pacíficos.

En 1997, Cárdenas alcanzó una de sus mayores victorias al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto popular, rompiendo con décadas de regentes designados directamente por el Ejecutivo federal.

A lo largo de su trayectoria dentro del perredismo fue reconocido como el líder moral del instituto, denominación que él mismo matizó y cuestionó en repetidas ocasiones para defender la autonomía de pensamiento de la militancia.

Crítico permanente de las administraciones federales de corte neoliberal desde 1988, su ideario político mantuvo como ejes rectores la soberanía nacional, el laicismo educativo e institucional, la defensa de políticas sociales en favor de los sectores más vulnerables y la estricta rectoría del Estado sobre los recursos energéticos y sectores estratégicos de la economía.

Siete meses antes de su fallecimiento, el ingeniero Cárdenas aceptó ser presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo. Este nombramiento lo hizo público la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de marzo de 2026, en el marco del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en Pueblo Viejo, Veracruz.

En sus últimas intervenciones públicas, entre 2025 y 2026, el ingeniero Cárdenas mantuvo sobre la mesa del debate nacional temas que por décadas fueron la columna vertebral de sus propuestas para buscar el progreso de México, como son los problemas fiscales, la falta de planeación, los límites de la política social, la seguridad y el futuro energético del país.