La sucesión de la Suprema Corte, aún en debate

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), producto de la reforma de 2024 y una cuestionada elección, llega a su primer año de labores con un debate interno por la sucesión en la presidencia del órgano autónomo, derivado de una abierta antinomia (contradicción) entre los artículos 94 y 97 de la Constitución.

Quién va a suceder al ministro Hugo Aguilar en la presidencia del Máximo Tribunal es la duda. Por ley le corresponde a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien obtuvo el segundo lugar en votos durante la elección del 1 de junio de 2025.

Pero en este año, la togada ha generado desconfianza entre empresarios y otros sectores, por ser promotora de reabrir juicios, principalmente de temas fiscales, y de hacer a un lado la llamada “cosa juzgada”.

La Ley

El texto reformado del artículo 94 mandata una presidencia rotatoria en el Máximo Tribunal de dos años, la que fue asignada a la candidatura más votada en las urnas, mientras que el artículo 97 conserva el criterio de una duración de cuatro años por elección interna del Pleno.

Mientras esto se debate a puerta cerrada en la Corte, se han resuelto asuntos importantes, pero se arrastran pendientes como la prisión preventiva oficiosa o las consultas previas a personas con discapacidad.

Fuentes consultadas al interior de la SCJN destacan que este conflicto legal ha generado un desgaste al interior del órgano autónomo, en el que la ministra Batres Guadarrama ha extendido su malestar al desarrollo de las sesiones del Pleno, con confrontaciones directas con sus compañeros.

En medio de este conflicto surge la figura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por quien se podría decantar el apoyo de la mayoría del Pleno, en caso de que se aplique el artículo 97 constitucional.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz pertenece al pueblo indígena mixteco (Ñuu Savi), es originario de la comunidad de San Agustín Tlacotepec, ubicada en la región de la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca.

Luego de la instalación del nuevo Pleno, con los nueve integrantes de la nueva estructura, que se realizó hace un año, el 1 de septiembre, se realizó la primera sesión el 11 de septiembre de 2025.

Desde esa fecha, siempre al inicio de cada sesión, el ministro presidente da un mensaje de bienvenida en su lengua natal; su presidencia sustituyó a otro mandato histórico en la Corte, el de la primera mujer que había asumido ese cargo, el de la ahora ministra en retiro, Norma Lucía Piña Hernández.

Origen

Por medio de la votación entre sus pares, la ministra Piña Hernández asumió el cargo, para un periodo de cuatro años, el 2 de enero de 2023, y su gestión se vio marcada por un constante ataque a algunos integrantes del Pleno y a su trabajo, desde las conferencias de Palacio Nacional.

Un mes después, el 5 de febrero ocurrió un hecho que para muchos detonó la reforma al Poder Judicial. En la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro, la ministra presidenta Piña Hernández permaneció sentada a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, en su discurso, afirmó: “la independencia judicial no era un privilegio de los jueces sino la garantía de imparcialidad para la sociedad”.

Un año después, el 5 de febrero de 2024, López Obrador respondió con la presentación del paquete de reformas del denominado "Plan C" para someter la elección de ministros, magistrados y jueces a las urnas, argumentando la necesidad de limpiar la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los paros convocados por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), marchas de trabajadores y protestas de la sociedad, no impidieron la aprobación de la reforma, la que se consiguió con el voto decisivo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

Por medio de una tómbola el Senado abrió los espacios para retirar a jueces y magistrados, que serían sustituidos en una elección marcada por otra controversia: el uso de los "acordeones" o listas guía impresas.

Trabajo

El estudio Observatorio SCJN, coordinado por Alex Alí Méndez Díaz, investigador a cargo de la Clínica de Litigio e Investigación Jurídica en la Universidad Regional del Sur Este, de Oaxaca, realizó un análisis de 142 acciones de inconstitucionalidad resueltas entre septiembre de 2025 y abril de este año.

Se detectó una cohesión mayoritaria superior al 75 por ciento, con tres corrientes argumentativas muy definidas: un bloque que se puede considerar garantista que busca un control constitucional estricto, formado por los ministros, el presidente, Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero e Irving Espinoza.

El Observatorio definió a otro grupo como intermedio, el que, según sus resoluciones y votos privilegian las interpretaciones conformes, en el que se encuentran las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Estela Ríos.

En contraste, está el grupo más radical en proyectos y que confronta los votos de sus pares, en el que están Lenia Batres y Sara Irene Herrerías.

El estudio establece que, a pesar de estos contrastes, temas como derechos humanos, lenguaje discriminatorio o autonomía local, la resolución contundente del análisis indica que el tribunal ha preservado la estabilidad en sus fallos.