Que Siga la Democracia busca participar en 2027 con o sin registro

Que Siga la Democracia aseguró que participará en las elecciones de 2027, ya sea como Partido Político Nacional o mediante acuerdos con otras fuerzas, mientras espera la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre la negativa del INE a otorgarle el registro.

En conferencia de prensa, su presidente, Edgar Garza Ancira, informó que la organización analiza posibles alianzas, aunque hasta ahora no existe ningún acuerdo con algún partido. Dijo que buscan identificar a las fuerzas que ofrezcan mejores condiciones para impulsar candidaturas propias o respaldar perfiles que coincidan con sus objetivos.

Estamos hablando de alrededor de ocho puntos que representan ciudadanos que están organizados y que tienen una visión de país”, afirmó, al señalar que cuentan con estructura territorial y fuerza propia. La organización no precisó una metodología para esa estimación.

Sobre el litigio contra la decisión del INE, Garza Ancira sostuvo que el instituto “tramposamente nos quitó el registro” y afirmó que cuentan con elementos para obtener el reconocimiento como partido.

Advirtió que, si la Sala Superior confirma la negativa, acudirán a instancias internacionales. “Si la Sala Superior se equivoca, vamos a ver qué magistradas y magistrados avalaron esa decisión y acudiremos a instancias internacionales”, señaló.

Mientras se define la vía jurídica, Que Siga la Democracia dijo que mantendrá su trabajo territorial y su preparación rumbo a 2027.