Oposición arremete por el caso Sinaloa y Morena rechaza pactos con el crimen

“¡Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T!”, argumentó alzando la voz la senadora de Morena Malú Mícher, en respuesta a la oposición que reclamó al gobierno su resistencia a investigar las acusaciones de Estados Unidos contra los extraditables de Sinaloa.

En la sesión del Congreso General, para inaugurar el último año de los trabajos de la actual legislatura, los representantes del PAN, PRI y MC llevaron a la tribuna de San Lázaro el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, ausente en el pleno.

La violencia criminal que afecta a diversas regiones de México y la falta de registro oficial y de atención a las personas desaparecidas fueron temas reiterados en una asamblea en la que esta vez no hubo desfiguros. Apenas una cartulina que la diputada independiente del movimiento michoacano de El Sombrero, Araceli Guadalupe Mendoza Arias, colocó al frente en defensa de la alcaldesa de Uruapan, defendida en la primera intervención de la tarde, la del senador Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano.

“Es imperdonable que en Michoacán asesinen a Carlos Manzo y Morena y sus aliados prefieran linchar políticamente a su esposa, Grecia Quiroz, que hacerle justicia a su familia”, lanzó el legislador emecista. “Imperdonable”, contrastó en seguida Colosio Riojas, “que mientras Sinaloa vive una crisis de violencia, desde el poder protejan a Rubén Rocha Moya y a toda su camarilla, compañeros de su partido, en lugar de hacerles rendir cuentas.

Aunque puso a raya a los legisladores acelerados de su partido, que tenían listos megáfonos y un ataúd para manifestarse, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, recriminó al gobierno de Morena la inacción ante los acusados por el Departamento de Justicia del vecino país.

“Si de verdad tuvieran un mínimo de decencia, romperían su pacto con los cárteles del crimen organizado, le quitarían la protección a López Obrador, al Andy, a Rocha, a Inzunza, a Marina, a Américo, a tantos políticos que hoy son señalados y requeridos por la justicia en otros países”, cuestionó el presidente de los priistas.

Con llamados a crear un bloque opositor que sobreviva frente a la embestida del oficialismo, una guerra que calificó de perdida, el senador Moreno Cárdenas se dirigió a los morenistas: “¡Quítense esos lastres de encima, procésenlos, llévenlos a la justicia y si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia la que ustedes no hacen!".

Por Acción Nacional fijó postura el senador Ricardo Anaya: “Soberanía no es impunidad; la soberanía no se defiende con discursos, la soberanía se defiende con dos cosas: con aduanas que no se venden y con territorio que no se entrega al crimen organizado. ¡Y el mismo aparato que protege a Rocha Moya encarcela a Ernesto Ruffo!”.

El panista dijo que la peor traición al pueblo era el verbo pactar, recordando la determinación del Gran Jurado de Estados Unidos que determinó proceder penalmente contra el mandatario con licencia por narcotráfico. Y después de referirse al asesinato de Héctor Melesio Cuén y al secuestro de Paola Gárate en las elecciones de 2021, acusó: “¡No, aquí no faltan pruebas! ¡Aquí lo que sobra es protección!”.

Los coordinadores de los diputados del PVEM y del PT posicionaron a nombre de sus partidos, exaltando la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. El zacatecano Carlos Puente dijo que su partido gobierna San Luis Potosí en paz y con resultados. Y cerró su mensaje dirigiéndose a la mandataria: “México va bien porque tienen al frente a una mujer que gobierna con cabeza fría y enorme pasión por servir al pueblo de México”.

El petista Reginaldo Sandoval recordó que ellos caminaron desde 1995 con Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo hacen con la presidenta Sheinbaum. “Sin ninguna duda”, dijo, aclarando que “ha consolidado en este segundo año un liderazgo con sello propio”.

Fue Malú Mícher quien se encargó de contrapuntear a la oposición afirmando que no le iban a aceptar lecciones a quienes pusieron la seguridad en manos de Genaro García Luna y ni consejos a quienes violan la Constitución, acusó, “invitando a espías y aceptando monedas a cambio de traicionar a la patria”, dijo, en televisoras. Y aludió a Chihuahua y a negocios millonarios en Baja California, en referencia al ex gobernador Ruffo.

“Que nadie pretenda reescribir la historia. El Cártel de Sinaloa, los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN desde 1984, 83, 87. Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T, se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder”, sostuvo la morenista.

Entre las cuentas alegres y los panoramas catastrofistas, las duras palabras cruzadas fluyeron lejos de los momentos de tensión que tantas veces se han desbordado en este recinto. Sin performance ni agravios y sin la guerra de consignas que había caracterizado este ritual parlamentario en los años recientes, transcurrió la primera sesión del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho-Cuén (PVEM), quien cerró la ceremonia considerando que había sido “una expresión clara del equilibrio de poderes que sustenta nuestra democracia constitucional”.

Una jornada en la que oficialistas y opositores honraron los acuerdos que previamente tejieron con sus líderes con el legislador del Verde, en mancuerna con el líder de la mayoría, el morenista Ricardo Monreal.