Ricardo Monreal prevé acuerdos para aprobar las reformas de Sheinbaum

Con un llamado a la cordura y al respeto mutuo entre todas las fuerzas políticas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, encabezó el inicio del primer periodo de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura.

En el marco de la sesión de Congreso General, Monreal confirmó que sostuvo comunicación con los coordinadores del PAN, PRI, MC, PT y PVEM para garantizar que la jornada transcurra en un ambiente institucional. Exhortó a sus correligionarios a mantener la serenidad y escuchar con tolerancia los posicionamientos de los partidos de oposición.

“Le he pedido al grupo parlamentario de Morena que respetemos a los oradores, que no aceptemos provocaciones y que mantengamos la tranquilidad, sin insultos, sin chiflidos, sin ningún tipo de sobresaltos”, señaló, al detallar que la senadora Malú Micher será la encargada de fijar la postura oficial del movimiento guinda.

Asimismo, expresó su respaldo al diputado Raúl Bolaños, encargado de conducir la Mesa Directiva durante la sesión de apertura en la que se recibe formalmente el documento del Informe de Gobierno por parte de la Secretaría de Gobernación.

Reconocimiento a la gestión de Claudia Sheinbaum

Cuestionado sobre el mensaje ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Monreal calificó la exposición como la de una “mujer de Estado” y destacó la solidez de los resultados presentados a casi dos años de gestión.

“La presidenta Claudia Sheinbaum, siendo la primera mujer Presidenta, está cumpliendo con creces la expectativa que había generado. Es una mujer honesta, una científica, una mujer lúcida y con un intenso trabajo diario en favor de México”, afirmó.

Finalmente, el líder parlamentario reiteró que impulsará el diálogo permanente con la oposición para construir consensos en torno al paquete de iniciativas prioritarias del Ejecutivo que se discutirán durante este periodo ordinario.