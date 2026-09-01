Diputados aprueban calendario para la glosa del Segundo Informe de Sheinbaum

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las normas y el calendario para el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El análisis se desarrollará durante tres jornadas y estará dividido en cuatro rubros:

El martes 8 de septiembre: Política Interior .

. El miércoles 9 de septiembre: Política Exterior .

. El lunes 14 de septiembre: Política Económica y Política Social.

Durante las sesiones ordinarias se abrirá espacio para que los grupos parlamentarios fijen su posicionamiento, con intervenciones de hasta cinco minutos.

Reproducir El examen de la gestión federal se desarrollará a lo largo de tres sesiones ordinarias divididas en cuatro ejes temáticos.

El orden de participación será ascendente, conforme al número de integrantes de bancada: Movimiento Ciudadano, PRI, PT, Partido Verde Ecologista de México, PAN y Morena.

Concluidas las intervenciones, la Cámara de Diputados continuará con el desarrollo de las sesiones ordinarias para desahogar los demás asuntos previstos.

Tras fijar el calendario de la Glosa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, levantó la sesión y citó a los legisladores para este miércoles 2 de septiembre, a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.