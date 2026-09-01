Corte agiliza recepción de documentos con nuevo sistema automatizado judicial

A un año de su nueva integración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la operación del Sistema Integral de Recepción Automatizada Judicial (SIRAJ), una herramienta tecnológica que moderniza el proceso de recepción de documentos en su sede.

El Máximo Tribunal informó que, a partir de esta fecha, las personas que acudan a presentar documentos, promociones o solicitudes ya no deberán entregar una copia adicional para obtener una constancia de recepción.

“La puesta en operación del SIRAJ forma parte de las acciones de modernización impulsadas por la Suprema Corte en materia de justicia digital, orientadas a incorporar herramientas tecnológicas que simplifiquen procesos, incrementen la eficiencia institucional y mejoren la atención que se brinda a las personas usuarias”, indicó el órgano autónomo.

Este nuevo sistema genera un acuse con el folio, la fecha y hora de recepción, junto con un código QR que podrá escanearse o fotografiarse para consultar la información disponible sobre el ingreso de la documentación.

La Corte indicó que, con este sistema, la entrega de un documento se convierte en un proceso más sencillo y con mayor certeza, ya que la digitalización elimina trámites innecesarios y facilita la consulta de información relacionada con su ingreso.

Al interior de la operación del Máximo Tribunal, el SIRAJ fortalece la trazabilidad de la información, al integrar en una sola plataforma el registro, control y seguimiento de los documentos recibidos.