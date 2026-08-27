"Somos" acata fallo del Tribunal Electoral: cambia nombre y logo rumbo a 2027

La palabra “Somos” en color rosa, sobre fondo blanco y con la silueta del mapa de la República Mexicana en un delineado negro, es el nuevo nombre y emblema de lo que fue Somos México, luego de que el Tribunal Electoral confirmó la orden del INE para que este partido cambiara su denominación, color y emblema.

Integrantes de “Somos” acudieron al INE para entregar formalmente su nueva propuesta y, durante una conferencia de prensa, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido, pidió al Instituto acelerar su aprobación, debido a que faltan nueve meses para las elecciones de 2027.

Acosta Naranjo explicó que la organización decidió conservar la palabra “Somos”, pero eliminar la denominación conjunta “Somos México” y modificar el diseño y el color predominante, en acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral.

“Hemos decidido presentar la siguiente propuesta. El tribunal nos obliga a no usar de manera conjugada en nuestro emblema Somos México, porque aseguran que al tener la denominación conjunta puede haber una confusión semántica”, explicó.

Sobre el nuevo diseño, señaló que el fondo será blanco y las letras continuarán en rosa, mientras que incorporarán la silueta de la República Mexicana. “Nosotros cumplimos estrictamente con la resolución del INE. Y por eso conservamos la palabra Somos y ponemos de manera preponderante el color blanco, aunque nuestras letras seguirán siendo rosas”, afirmó.

El dirigente pidió que el Consejo General incluya el tema en su próxima sesión, prevista para el 31 de agosto, para que el partido pueda comenzar sus actividades de posicionamiento rumbo a 2027.

La palabra “Somos” en color rosa, sobre fondo blanco y con la silueta del mapa de la República Mexicana en un delineado negro, es el nuevo nombre y emblema de lo que fue Somos México. Especial

“Vamos a pedir que en la sesión del próximo 31 se vote ya y nos dejen trabajar en paz”, sostuvo, al denunciar que mientras a su partido se le exige modificar su identidad, otros partidos realizan actividades que, a su juicio, constituyen campañas adelantadas.

En las escalinatas del INE, los integrantes de “Somos” presentaron también una boleta gigante con el nuevo nombre y diseño que utilizarían en la elección de legisladores de 2027. Al finalizar, los asistentes corearon nuevamente “Somos México”.

Durante la conferencia, el dirigente y Emilio Álvarez de Icaza también se refirieron al caso de Ernesto Ruffo Appel, quien permanece detenido en un penal de máxima seguridad desde hace 40 días bajo prisión preventiva. Acosta Naranjo sostuvo que continuarán exigiendo su libertad y afirmó que el procedimiento ha estado marcado por cuestionamientos al debido proceso.