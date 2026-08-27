Salida de Inzunza pone en riesgo mayoría calificada en el Senado: Monreal

La salida del senador Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta pone en riesgo la construcción de mayoría calificada, alertó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. El legislador reconoció que la situación “sí debe preocupar” al bloque oficialista.

“Yo digo que debe preocupar, porque la mayoría calificada, en un sentido estricto, cuesta más trabajo construir (...) La mayoría calificada la tenemos con los aliados del Verde y del PT. Y ahí (Senado) es más estricta la mayoría calificada; construirla, apenas es un voto, apenas es una ausencia”, admitió.

No obstante, confió en que Inzunza Cázarez continuará alineado con los intereses legislativos del movimiento, aunque ya no forme parte de la bancada guinda.

“Yo entiendo que él seguirá unido a los principios del Movimiento. No lo sé, pero debe preocupar (la salida de Inzunza). Siempre que hay una ausencia, deserción, ruptura, división, renuncia, a mí sí me preocupa como parte del movimiento”, precisó.

Ante la interrogante de si el senador se convertirá en una “piedra en el zapato” para Morena, Monreal fue tajante: “él ya se separó” y deberá responder “a cualquier cuestionamiento” por su presunta vinculación con el crimen organizado, como señala el gobierno estadunidense.

Cuestionado respecto a si sería conveniente hacerle un llamado al senador para que dé un paso más y renuncie a la militancia de Morena, Ricardo Monreal reiteró que eso deberá definirlo la dirigencia nacional de Morena.

“Yo ya expresé mi posición y la dirigencia del movimiento es la que debe, en todo caso, de actuar. Yo no lo haré. Me parece que lo que tenemos que hacer todos es respetar su decisión personal”, dijo.

“NORMAL, COALICIONES” DE OPOSICIÓN

En tanto, el presidente de la Jucopo consideró normal que los partidos de oposición busquen aliarse rumbo a la elección de 2027.

“Las coaliciones, los frentes, las fusiones políticas, las alianzas, son instrumentos electorales, no matrimonios indisolubles. Se construyen de acuerdo con las circunstancias en cada región, en cada entidad, pero yo diría que es normal que ellos quieran hacer coaliciones, es su deseo y están en libertad, de acuerdo con la ley”, dijo.

Sin embargo, planteó que Morena debe concentrarse en cuidar la coalición con el Partido Verde y con el PT, para llegar fortalecido a la próxima elección.