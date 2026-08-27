Sheinbaum respalda fallo del Tribunal Electoral para que Somos México cambie nombre, emblema y colores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya solicitado a Somos México cambiar su denominación, emblema y colores como partido político.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que el partido también tendría que cambiar el color rosa mexicano, para que no se confunda con la identidad del INE.

La mandataria federal señaló que ninguna organización política debería adueñarse de la palabra "México". Explicó que la frase "Somos México" genera la falsa idea de que representan a toda la nación, cuando un partido político por definición solo representa a una fracción de la sociedad.

También cuestionó que el diseño de su emblema incluía las letras "MX", lo cual inducía a creer que el partido contaba con el aval o vinculación directa del Estado mexicano.

“No creo que nadie pueda poner México en su nombre y mucho menos Somos México, pero independientemente de mi opinión, fue una orientación del Instituto Nacional Electoral (INE) desde que le dio el registro, decir Somos México puede confundir a la gente porque todas y todos lo somos, y un partido es una parte de la sociedad. Ese es el argumento que establece la autoridad electoral y ellos tendrán que presentar un nuevo nombre para poder participar en la elección”, consideró.