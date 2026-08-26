Confirma TEPJF orden del INE a Somos México para que cambie su nombre, emblema y color

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la orden del INE para que Somos México modifique su nombre, emblema y colores, al considerar que su denominación y elementos gráficos pueden generar confusión o no diferenciar suficientemente al nuevo partido dentro del sistema político.

El proyecto, presentado por el magistrado Gilberto Bátiz, sostuvo que la expresión “Somos México” no caracteriza de manera suficiente al partido como una opción política específica, porque utiliza un referente común a toda la comunidad nacional. “Una parte no puede presentarse institucionalmente como si fuera la totalidad de esta comunidad nacional”, argumentó Bátiz.

El único voto en contra fue el del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien sostuvo que el Tribunal no debía imponer restricciones que no están expresamente previstas en la ley.

Afirmó que las normas establecen como restricciones que el nombre sea igual o semejante al de otro partido, tenga alusiones religiosas o raciales, supuestos que, señaló, no se actualizan en este caso. “Las libertades solo pueden restringirse, estas en particular, en una democracia por limitaciones expresamente previstas en la ley”, sostuvo.