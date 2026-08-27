Peligra la equidad para comicios de 2027 por ceguera en el INE: exconsejeros

Al participar en un foro académico, los exconsejeros del INE María Marván, Claudia Zavala y Lorenzo Córdova alertaron que la tolerancia a la violación de la ley por parte de las instituciones electorales se ha convertido en uno de los principales riesgos para garantizar la equidad en la contienda del próximo año.

Consideraron que el marco jurídico mexicano en materia de fiscalización y para evitar la intromisión de las autoridades en el proceso es uno de los más avanzados del mundo.

En el Seminario Proceso Electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la contienda, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, los exfuncionarios electorales lamentaron la ceguera con la que se atienden las violaciones a la ley en el INE y en el Tribunal Electoral, así como el establecimiento de criterios que normalizan conductas contrarias a la democracia.

“Teníamos autoridades electorales razonablemente equilibradas, razonablemente responsables. Pero hoy, lo digo sin tapujos, ya entraron en esa feria del cinismo. Las propias autoridades electorales son cada vez más cínicas. No hay legislación que pueda contra ese cinismo”, expuso la también investigadora María Marván Laborde.

La también excomisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y exconsejera electoral expuso que el modelo de financiamiento en abstracto fomenta la equidad. “Pero no hay nada más inequitativo que lo que no se quiere hacer equitativo”.

Durante un foro en la UNAM, señalaron que el INE y el TEPJF incurren en "ceguera" y normalizan actos fuera de la norma, como las campañas anticipadas. Foto: X

Por su parte, la exconsejera electoral Claudia Zavala advirtió que, bajo las actuales circunstancias, “podemos prever el retorno de contiendas absolutamente inequitativas”.

En referencia a los procesos internos que en el partido gobernante se vienen realizando para cargos que en automático se convierten en candidatos, la consejera cuestionó que se les hubiera llamado “procesos inéditos”, cuando en la práctica se trataba de campañas anticipadas.

“Una vez permitida esa situación, hoy PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tienen esquemas similares que están apuntalando a personas que van a ser candidatos. Mientras hay nuevos partidos políticos que apenas están cambiando nombre y emblema”, describió Zavala.

“No tenemos vacíos normativos. Hay reglas claras desde 2007, que el acuerdo y el consenso político fue definir tiempos para precampañas, intercampañas y campañas. Teníamos claro cuáles eran las prohibiciones. Y digo teníamos porque ahora hay interpretaciones que se convirtieron en sentencias, y sentencias que, en algunos casos, generaron jurisprudencia, y a partir de ello empezamos a tener falta de claridad sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer”, enfatizó la exintegrante del INE, quien apenas este año concluyó su mandato.

Enfatizó que un elemento determinante para la inequidad observada desde 2024 es que las autoridades electorales no siempre actúan frente a una realidad política que está sobrepasando a sus protagonistas.

“Y cuando no se hace nada, aunque se denuncie y haya un alto número de quejas, estamos ante algo grave porque la inequidad en los criterios y la omisión de autoridades electorales”, definió.

El expresidente del INE Lorenzo Córdova, investigador del IIJ, recordó que la Constitución prohíbe que los servidores públicos, con el titular de la Presidencia de la República incluido, utilicen sus espacios, que funcionan con recursos públicos, para beneficiar o perjudicar a partidos o candidatos.

Explicó el exfuncionario electoral que esa prohibición se incluyó en la reforma de 2007 al artículo 134 de la Carta Magna, para evitar el intervencionismo gubernamental en las campañas, después de que en los comicios presidenciales de 2006 el mandatario federal hiciera alusiones al candidato de su partido.

“(El presidente) Fox hoy parece un niño de pecho en términos de edad, cuando salió públicamente a decir no había que cambiar de caballo a la mitad del camino. Porque eso se cimbró la equidad”.

Afirmó que, en contraste con entonces, vamos a las elecciones de 2027 con el efecto de lo sucedido en 2022, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó las evidencias de intromisión presidencial.