Gobierno de México refrenda su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa

El Gobierno de México reafirmó que el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, constituye una prioridad de Estado. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión de trabajo con las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para informar sobre los avances más recientes de la investigación.

El encuentro contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; el titular de la UEILCA, Mauricio Pazarán; representantes de la CEAV y de la ONU-DH en México, además de organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.

Durante la sesión se dieron a conocer las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias actuales, entre las que destacan la ejecución de nuevas detenciones, el análisis exhaustivo de comunicaciones telefónicas y la revisión detallada de actores clave para fortalecer el expediente.

Ante los familiares, las autoridades reconocieron que la desaparición de los jóvenes representa una herida abierta para el país, por lo que se comprometieron a agotar todas las avenidas de indagatoria.

Entre las medidas anunciadas resalta la aceleración de trámites ante gobiernos extranjeros para concretar las extradiciones pendientes. Destaca de forma particular el proceso relativo a Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en la ciudad de Iguala durante la noche de los acontecimientos.

Las familias expusieron sus inquietudes y detallaron las actividades que llevarán a cabo en el marco del 12.º aniversario de la desaparición de sus hijos. Al respecto, el Ejecutivo federal se comprometió a entregar un informe actualizado con los resultados de las pesquisas previo a la movilización del 26 de septiembre. Las autoridades concluyeron ratificando un canal de comunicación directo para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la verdad.