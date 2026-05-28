Aprueban en lo general filtro del INE contra los narcocandidatos

Un intercambio de recriminaciones sobre los personajes de las distintas fuerzas políticas que terminaron en la cárcel o tienen señalamientos por presuntos nexos con actividades ilícitas enmarcó el debate de la reforma que crea una comisión del INE para filtrar candidaturas que “representen un riesgo”.

Con 316 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 123 en contra del PAN, PRI y MC salió adelante en la Cámara de Diputados la reforma presidencial que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que oposición descalificó como un mecanismo de control político.

La discusión en lo particular sigue todavía en curso y se espera la aprobación de una reserva que presentará Morena.

La reserva de Morena propone que la comisión quede integrada por tres consejeros electorales, no por cinco. Especial

La reserva la firma el diputado Ricardo Monreal. Especial

“Morena está dando entrada al derecho penal del enemigo y no ha puesto de enemigo al crimen organizado ni a los terroristas, sino a los adversarios políticos, a los que pensamos distinto”, reprochó Margarita Zavala (PAN).

El oficialismo alegó que los aliados con la delincuencia organizada fueron los presidentes del PRI y del PAN.

“Lo que ahora estamos haciendo es limpiar el proceso electoral”, dijo José Narro Cespedes (Morena), quien inició su recuento señalando que “la primera narco elección fue la elección contra Cuauhtémoc Cárdenas, donde el narcotráfico participó abiertamente robando urnas, intimidando a los ciudadanos opositores, buscando que Cárdenas perdiera”.

Entre ofensas, recriminaciones, groserías y acusaciones de narcogobierno y vende patrias se desarrolla una jornada que inició a las 9:45 de la mañana del miércoles.

Rubén Rocha Moya, Andrés López Beltrán, el expresidente López Obrador, Francisco Cabeza de Vaca, Genaro García Luna, Felipe Calderón y Maru Campos fueron nombres que se repitieron a lo largo de un debate en el que, este mediodía, en su mayor momento de tensión, se activaron sonidos de ambulancia, mientras se colgaban en los palcos del recinto de San Lázaro mantas contra funcionarios y personajes de Morena, obligando a la Mesa Directiva a decretar un receso.

Al retomarse el debate, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, reclamó que la imagen presidencial se hubiera incluido en las lonas que hacían referencia "al cártel del bienestar".