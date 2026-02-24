Sheinbaum vuelve a reunirse con Morena, PT y PVEM para dialogar de reforma electoral

La víspera de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente al Congreso la redacción final de la iniciativa de reforma electoral, la mandataria se reunió representantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México en un último intento de lograr el consenso en torno al documento.

La titular del Ejecutivo retrasó la presentación de la iniciativa reforma para el miércoles, para tratar de conciliar su visión en materia electoral con los partidos aliados de Morena, que hasta el momento no se han mostrado convencidos del contenido de la iniciativa.

Esta tarde, llegaron a Palacio Nacional los coordinadores en la Cámara de Diputados de los partidos Morena, Ricardo Monreal; del Partido Verde, Carlos Puente; y del Trabajo, Reginaldo Sandoval; además de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

Monreal pidió a los demás partidos que sean sensatos y acepten la versión final de la reforma propuesta por la presidenta.

“No sabemos (Si habría acuerdo). La presidenta ha estado haciendo un esfuerzo institucional para lograr un respaldo para la iniciativa que presentará. El hecho de que haya decidido presentarla mañana o más adelante abre un compás para la negociación con los aliados. Es un ejercicio de buena fe. Es una actitud sensata y de apertura democrática, porque la propuesta que yo escuché es de avanza y va a generar aceptación ciudadana dado que ajusta a la baja el gasto electoral en todos los sentidos.

​Tengo mucha confianza en que la confianza y la sensatez prive en la cabeza de los aliados y de Morena”, estableció el zacatecano a su llegada a Palacio Nacional.

Insistió en que la reducción de presupuesto a los partidos políticos, y la definición en el número y método de elección de plurinominales son dos de los temas en que siguen las discusiones un día antes de que se presente la versión final del documento.

Carlos Puente insistió en que el Partido Verde no conoce en su totalidad la propuesta de iniciativa de reforma electoral, pero recalcó que pese a las diferencias no se llegará a una ruptura entre los tres partidos que llevaron a la presidenta a ganar las elecciones de 2024.

Lo importante es que nuestra coalición del Verde, Morena y el Partido del Trabajo está más firme que nunca, vamos unidos al 27, vamos unidos al 30, vamos por la mayoría calificada en el 27 y así vamos a salir. Estamos más fuertes que nunca”, recalcó Puente.

El coordinador de asesores de la presidencia e integrante de la comisión redactora de la iniciativa, Jesús Ramírez, insistió en que la expectativa era de alcanzar un acuerdo horas antes de que se presente públicamente la reforma.

Esperamos que haya acuerdo, Vamos a esperar que se llegue a un acuerdo”, reiteró a su ingreso a Palacio Nacional.

Reginaldo Sandoval, del PT; y Luisa María Alcalde, de Morena, ingresaron a la sede del Ejecutivo sin dar declaraciones.

RLO