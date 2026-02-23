Miembros de Morena y PVEM dialogan sobre reforma electoral en Palacio Nacional

Integrantes del partido Morena y del Partido Verde llegaron a Palacio Nacional la tarde de este lunes para conocer la versión final de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer el martes.

A Palacio Nacional arribaron Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados; Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena; Luisa María Alcalde, presidenta de Morena; Carlos Puente, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados; Jorge Emilio González, integrante del Partido Verde.

Además, arribaron a Palacio Nacional el coordinador de la comisión presidencial para elaborar la reforma, Pablo Gómez; el coordinador de políticas de la presidencia, Arturo Zaldívar; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

A su llegada, Monreal dijo que era probable que se presentara la versión final de la reforma.

Vamos a revisar la agenda legislativa y probablemente la reforma electoral que va a presentar la presidenta mañana”, expuso Monreal al arribar a Palacio Nacional.

Mientras que Jorge Emilio González Martínez, ex presidente del Partido Verde, afirmó que “yo vengo porque Manuel Velasco no pudo venir”.

Vamos a oír. No conozco la versión final. Yo vengo nada más a recibir y de aquí me voy a ver a Manuel Velasco y ya le platicaré, y mañana los senadores o diputados, dependiendo de la cámara a la que la manden, no sabemos a cuál la van a mandar, ya darán una posición”, expuso González Martínez.

Reforma electoral divide a bloque mayoritario

Las ideas presentadas por el gobierno y por Morena para una nueva reforma electoral han generado descontento entre el Partido del Trabajo y el PVEM, que han señalado estar en contra de algunos puntos de la iniciativa.

Morena decidió presentar su propia iniciativa de reforma electoral, con el contenido apegado a lo que busca, sin concretar algún compromiso con sus aliados del Verde y el PT, luego de tres semanas de diálogo; sin embargo, a los morenistas solos no les alcanza para aprobarla, porque es una reforma constitucional y están a 19 votos de distancia de lograrla.

Aun cuando el voto de los 20 senadores del Verde-PT se divida, porque algunos de sus integrantes tienen arraigo morenista, la reforma electoral en el Senado no tiene la mayoría calificada, porque la afinidad de seis senadores que hoy están en las bancadas de los aliados aumenta el voto de los morenistas, pero los deja a 13 de la mayoría calificada.

RLO