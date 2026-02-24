Ron Johnson, embajador de EU, llega a Palacio Nacional

A Palacio Nacional arribaron esta tarde el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson; los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales; de la Defensa Nacional; Ricardo Trevilla, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La visita del diplomático se da tras el operativo en el que fue ubicado y atacado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo, en el que resultó herido y murió cuando era trasladado hacia un hospital.

De acuerdo con el secretario de la Defensa, el operativo se realizó gracias al intercambio de información de inteligencia entre ambos países para detectar el paradero del capo, su cerco de seguridad y las personas más cercanas a su entorno.

Tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes, el gobierno de los Estados Unidos hizo pública su satisfacción por el operativo y refrendó su intención de seguir participando con México en el combate al crimen organizado.

El gobierno de México externó que la cooperación con Estados Unidos se seguirá dando en el marco de cooperación, reciprocidad y de respeto a la soberanía de cada uno de los dos países.

Operativo contra El Mencho fue un gran golpe

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, aseguró que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió luego de resultar herido en el enfrentamiento contra militares, fue "un gran golpe" por parte de las autoridades mexicanas.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el embajador estadunidense hizo un reconocimiento al valor y la "pronta actuación" de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el cártel de Jalisco.

"Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad", señaló.

Además, el embajador Johnson se pronunció por continuar "con esa misma firmeza" en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. "Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México como socios soberanos".

vjcm