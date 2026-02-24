La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 24 de febrero de 2026

7:59 Horas | Llevarán festivales y conciertos gratuitos a todo el país; Carín León los inaugurará

El gobierno federal pondrá en marcha el denominado Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con lo que llevarán conciertos gratuitos de diversos géneros a todo el país y los cuales inaugurará Carín León, quien será el primer artista que se presentará en Tijuana, Baja California, en marzo, anunció la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

"No hace apología de la violencia, hace canciones de amor, tiene más de 28 millones de escuchas, ha superado a muchos artistas internacionales", destacó la funcionaria sobre Carín León y el porqué fue elegido para poner en marcha estos conciertos.

7:45 Horas | Anuncian nuevo modelo de Bachillerato Nacional; abrirán 30 mil lugares adicionales

El gobierno federal anunció un nuevo modelo de Bachillerato Nacional que hará honor a Margarita Maza mediante el cual construirán 100 planteles y se generarán 30 mil lugares adicionales de educación media superior.

Este nuevo modelo educativo está dirigido a personas que no concluyeron la secundaria o que abandonaron la preparatoria, a fin de retomar sus estudios, ya que habrá un plan de estudio flexible, además de que combina la certificación en plataformas digitales con tutorías presenciales en comunidad escolar, las cuales estarán a cargo de estudios universitarios próximos a graduarse.

7:40 Horas | Sheinbaum presentará mañana la iniciativa de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que mañana presentará la iniciativa de reforma electoral luego de que ayer se le hicieran "modificaciones menores" a la propuesta luego de habérsela presentado a las dirigencias de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo en Palacio Nacional.

"Mañana reforma electoral, hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos. Quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos", dijo la mandataria.

